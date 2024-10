L’Assemblea Generale dell'ONU vota contro l’embargo USA su Cuba: il mondo dice basta

La scomoda verità è che l'Ucraina sta continuando a combattere una guerra persa

I numeri parlano chiaro: la Russia in Ucraina ha una superiorità militare schiacciante, con un rapporto di 4 a 1 in soldati. La UE sta sottovalutando in Ucraina la forza della Russia. Ma la sta sopravvalutando in un ipotetico scontro con l'Europa. Perché? Per produrre più armi.

30 ottobre 2024 - Redazione PeaceLink