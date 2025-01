Testimone di Geova in carcere a Kiev per obiezione di coscienza al servizio militare

Il caso delle diserzioni nella 155ª Brigata meccanizzata «Anna di Kiev»

Già durante l'addestramento in Francia, 50 soldati avevano disertato. Rientrati in Ucraina, le cifre sono cresciute in modo esponenziale: altri 1.700 uomini hanno disertato, abbandonando la brigata. Arrivati a Pokrovsk, nel Donbass, quelli che non hanno disertato sono stati mandati a morire.

3 gennaio 2025 - Alessandro Marescotti