Albert - bollettino pacifista dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025

“Chi ama la pace non alimenta la guerra”, appello pacifista ai deputati

Appello pacifista ai deputati che il 28 gennaio voteranno per il rinnovo dell'invio di armi in Ucraina. L’iniziativa, promossa da figure di spicco come padre Alex Zanotelli e monsignor Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi, si fonda su una petizione di 4300 cittadini e 101 associazioni.