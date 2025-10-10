“Offensivo” il premio Nobel per la Pace a Maria Corina Machado

Un’esponente dell’odio anti-musulmano non può essere accostata a figure come Martin Luther King Jr. e ad altri meritevoli vincitori del Premio Nobel per la Pace. La Machado ha fornito sostegno al Likud di Benjamin Netanyahu.

Il principale gruppo musulmano per i diritti civili condanna la decisione del comitato per il Nobel di premiare una sostenitrice del fascismo anti-musulmano e dell’estrema destra israeliana, definendola “offensiva e inaccettabile” CAIR Fonte: CAIR Chiudi

Il Council on American-Islamic Relations (CAIR), la più grande organizzazione statunitense per la difesa dei diritti civili e l’advocacy della comunità musulmana, ha chiesto oggi alla vincitrice del Premio Nobel per la Pace, la politica venezuelana María Corina Machado, di chiedere scusa e di rinunciare al suo sostegno al fascismo anti-musulmano in Europa e alla sua alleanza con il partito israeliano Likud, apertamente razzista.

Il CAIR ha inoltre definito “offensiva” la decisione del comitato del Nobel di premiare Machado nonostante il suo appoggio a movimenti razzisti, anti-musulmani e fascisti. Tale scelta, secondo l’organizzazione, rappresenta un insulto nei confronti dei molti potenziali candidati in tutto il mondo che si battono per la giustizia universale — tra cui giornalisti, attivisti e politici che hanno rischiato molto per opporsi al genocidio in corso a Gaza.

In un comunicato diffuso da Washington D.C., il CAIR ha dichiarato:

“Il Premio Nobel per la Pace dovrebbe andare a persone che hanno dimostrato coerenza morale, difendendo con coraggio la giustizia per tutti, non a politici che invocano la democrazia nel proprio Paese mentre sostengono razzismo, intolleranza e fascismo all’estero.

Non condividiamo affatto la decisione del comitato del Nobel di assegnare quest’anno il premio a María Corina Machado, sostenitrice del partito israeliano Likud, noto per le sue posizioni razziste, che lo scorso anno ha preso la parola a una conferenza di fascisti europei — tra cui Geert Wilders e Marine Le Pen — dove si è apertamente invocata una nuova Reconquista, in riferimento alla pulizia etnica di musulmani ebrei nella Spagna del Cinquecento.

Chiediamo alla signora Machado di rinunciare al suo sostegno al Likud e al fascismo anti-musulmano in Europa. Se rifiutasse di farlo, il comitato del Nobel dovrebbe riconsiderare la propria decisione, che ha gravemente danneggiato la sua stessa reputazione. Un’esponente dell’odio anti-musulmano e una sostenitrice del fascismo europeo non può essere accostata a figure come Martin Luther King Jr. e ad altri meritevoli vincitori del Premio Nobel per la Pace”.

Il CAIR ha poi aggiunto che “il comitato del Nobel per la Pace dovrebbe invece premiare qualcuno che abbia mostrato coerenza morale e coraggio nel perseguire la giustizia per tutti — come gli studenti, i giornalisti, gli attivisti e i professionisti della salute che hanno rischiato la carriera e persino la vita per opporsi al crimine del nostro tempo: il genocidio di Gaza.”

Nel febbraio scorso, Machado ha partecipato con un intervento virtuale alla conferenza dell’estrema destra Patriots of Europe a Madrid, accanto a figure note per le loro posizioni anti-musulmane come Geert Wilders, Marine Le Pen e Viktor Orbán.

Secondo quanto riferito da Reuters a febbraio, “tutti gli oratori si sono scagliati contro l’immigrazione e la maggior parte di loro ha invocato una nuova ‘Reconquista’, riferimento alla riconquista medievale dei territori della penisola iberica allora controllati dai musulmani. L’ex ministro delle Finanze estone Martin Helme ha aperto la manifestazione dopo un videomessaggio della leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado.”

Machado è una convinta sostenitrice del governo israeliano, in particolare del partito di estrema destra Likud, guidato da Benjamin Netanyahu, noto per le sue posizioni anti-musulmane e razziste.

Nel 2020 Machado ha firmato personalmente un’“alleanza” formale tra il suo partito venezuelano Vente Venezuela e il Likud. Ha inoltre dichiarato: “La lotta del Venezuela è la lotta di Israele”.



