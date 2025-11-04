Assassino
Nessun umano può essere mio nemico.
4 novembre 2025
Togliere-la-vita-a-qualcuno.
Spazzare in un colpo tutta la storia, la memoria
i legami costruiti e racchiusi nel suo io.
Tagliare le strade del futuro. Le speranze avanti al suo percorso.
Scene televisive che ormai non scuotono
espanse quasi da abituati videogiochi.
Spazzare in un colpo l'immagine di vivi, lampo che cancella.
Togliere-la-vita.
Assassino.
Parole chiave: educazione alla pace, 4 novembre
Articoli correlati
- Intanto il Ministero dell’Istruzione annulla il corso "la scuola non si arruola”
Celebriamo un 4 novembre che scelga di camminare su strade di paceLa sciagurata voglia di guerra delle classi dirigenti politiche italiane ed europee non corrisponde alla volontà di pace dei propri popoli. Crediamo che i ragazzi e le ragazze abbiano il diritto di pensare ad un mondo senza guerre esenza armi2 novembre 2025 - Donne in Nero - Piombino
- Mentre l'Europa pensa a reintrodurre la leva e a preparare i giovani allo scontro militare
Noi per il 4 novembre sosteniamo gli obiettori di coscienza e i disertori di tutte le guerreOggi soffia un nuovo vento di guerra. Sempre più spesso vengono amplificate iniziative di riarmo e di sostegno ad una mentalità bellicista e di allarme internazionale. Molti governi europei premono per un servizio militare generalizzato come obiettivo di adeguamento numerico delle forze armate.1 novembre 2025 - Centro di ricerca per la pace di Viterbo, Movimento Nonviolento, PeaceLink
- 4 Novembre. Iniziative nonviolente in ogni piazza d'Italia
Ogni vittima ha il volto di Abele. Appello del Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo, del Movimento Nonviolento e di PeaceLinkSia giornata di lutto e di impegno contro ogni guerra26 ottobre 2011
