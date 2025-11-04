Educazione alla pace

Assassino

Nessun umano può essere mio nemico.
4 novembre 2025
Roberto Del Bianco

Omicida o eroe?

Togliere-la-vita-a-qualcuno.

Spazzare in un colpo tutta la storia, la memoria

i legami costruiti e racchiusi nel suo io.

Tagliare le strade del futuro. Le speranze avanti al suo percorso.

 

Scene televisive che ormai non scuotono

espanse quasi da abituati videogiochi.

Spazzare in un colpo l'immagine di vivi, lampo che cancella.

 

Togliere-la-vita.

Assassino.

Parole chiave: educazione alla pace, 4 novembre

