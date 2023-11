Cisgiordania, violenze e soprusi allarmano l’Onu

BDS - Boicottare, Divestire e Sanzionare Israele per la sua occupazione dei territori palestinesi

Tanti in questi giorni si stanno chiedendo cosa poter fare concretamente per mostrare il proprio sdegno nei confronti della carneficina di civili palestinesi che sta compiendo Israele e, più in generale, per diventare parte attiva nella lotta contro l’occupazione. Ecco una risposta.

Monica Cillerai