Le Nazioni Unite hanno chiesto "un'inchiesta approfondita"

Aysenur Ezgi Eygi uccisa con un colpo alla testa da un cecchino israeliano

Partecipava a una protesta in difesa di agricoltori palestinesi in Cisgiordania. L'uccisione dell'attivista turco-americana ha provocato l'indignazione anche dell'ONU il cui portavoce ha dichiarato che i civili "devono essere protetti in ogni momento".