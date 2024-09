Gli eroi del nostro tempo: le voci silenziate della resistenza nonviolenta

Nella storia dell'occupazione israeliana delle terre palestinesi emergono figure straordinarie che, nonostante i rischi e le difficoltà, scelgono di lottare per la giustizia e i diritti umani.

Aysenur Ezgi Eygi, attivista uccisa di recente nei dintorni di Nablus, è solo l'ultimo nome in una tragica lista di eroi del nostro tempo. Queste persone, armate solo della loro determinazione e del desiderio di proteggere i più vulnerabili, sono diventate bersagli di una violenza inesorabile, nonostante la loro volontà di pace.

Aysenur Ezgi Eygi, 26 anni, attivista americana di origine turca Fonte: https://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/attivista_uccisa_esercito_israeliano

Aysenur Ezgi Eygi: un'attivista per la giustizia

Aysenur Ezgi Eygi, una giovane di 26 anni con doppia cittadinanza turca e statunitense, si trovava in Cisgiordania come volontaria della campagna Fazaa. Questa iniziativa, volta a proteggere gli agricoltori palestinesi dalle violenze dei coloni israeliani e dei militari, non avrebbe dovuto suscitare allarme, eppure è finita tragicamente. Aysenur è stata colpita alla testa da un colpo di arma da fuoco, presumibilmente sparato da un cecchino israeliano, secondo quanto riportato dai medici legali e confermato dal governatore di Nablus. La sua morte, avvenuta nonostante i tentativi di rianimarla in ospedale, ha sollevato nuove richieste di indagini internazionali sull'operato dell'esercito israeliano, facendo eco a casi simili avvenuti negli ultimi decenni.

Rachel Corrie e Tom Hurndall: martiri della pace

Il nome di Aysenur si aggiunge a quelli di altri attivisti internazionali che hanno perso la vita mentre cercavano di difendere i diritti dei palestinesi. Rachel Corrie, una giovane pacifista statunitense, è stata schiacciata da un bulldozer israeliano nel 2003 mentre tentava di impedire la demolizione della casa di un medico palestinese a Gaza. Le sue ultime parole, scritte ai suoi cari, riflettono una consapevolezza profonda delle ingiustizie che stava affrontando e la dignità dei palestinesi oppressi che aveva scelto di difendere.

Tom Hurndall Fonte: https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/in-the-line-of-fire-tom-hurndall-6291300.html

Tom Hurndall, un fotografo e attivista britannico, è stato colpito alla testa dalle Forze di Difesa israeliane nel 2004 mentre cercava di mettere in salvo dei bambini durante uno scontro a fuoco a Gaza. Nonostante indossasse una giacca arancione fosforescente, riconosciuta a livello internazionale come simbolo di neutralità, Tom è stato ferito mortalmente, morendo otto mesi dopo in seguito a danni cerebrali irreparabili. Toccanti sono le parole con cui la madre lo ricorda.

Shireen Abu Akleh: la voce silenziata del giornalismo

Anche il giornalismo ha pagato un caro prezzo in questa strage senza fine. Shireen Abu Akleh, giornalista di Al Jazeera, è stata uccisa nel 2022 mentre copriva un raid israeliano nel campo profughi di Jenin.

Il murales che ricorda la giornalista palestinese-americana Shireen Abu Akleh Fonte: https://www.ansa.it/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/2023/10/26/onuidentificata-unita-esercito-che-uccise-giornalista-a-jenin_44263144-922b-4df8-aa51-e35c540d249c.html

Nonostante indossasse un giubbotto con la scritta "PRESS", è stata colpita alla testa da un proiettile sparato da un soldato israeliano.

Le indagini condotte dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani hanno confermato che il colpo proveniva dalle forze israeliane, ma il governo israeliano ha definito l'accaduto un "incidente" e si è rifiutato di avviare un'indagine penale.

L'eredità degli eroi del nostro tempo

Questi attivisti e giornalisti non sono stati solo vittime di una guerra infinita, ma sono anche simboli di una resistenza nonviolenta che continua a sfidare le oppressioni quotidiane. Le loro morti, sebbene tragiche, non devono essere vane. Rappresentano un richiamo alla giustizia e alla dignità umana, valori che trascendono i confini nazionali e religiosi.

Le storie di Aysenur Ezgi Eygi, Rachel Corrie, Tom Hurndall e Shireen Abu Akleh potrebbero essere lette a scuola, come parte integrante di un programma di educazione alla pace.

Le loro storie ci ricordano che, in un mondo dominato dalla violenza, ci sono ancora persone disposte a rischiare tutto per proteggere gli altri, per raccontare la verità e per lottare per un futuro migliore. La loro lotta per la pace, i diritti umani e la giustizia non deve mai cessare.