Il cambiamento per il 2021 dipende da noi

"Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo". (Gandhi) Autore: Redazione PeaceLink Chiudi

Alleghiamo a questa pagina web la newsletter di dicembre.

E' sbagliato attendere passivamente un cambiamento da altri quanto abbiamo una enorme potenzialità dentro di noi. Da qui partiamo per augurare ai nostri amici di viaggio e ai nostri lettori un 2021 più positivo e socialmente responsabile.

Ci piacerebbe sapere da voi per quali buone cause vi piacerebbe impegnare il vostro tempo nel 2021. Scriveteci su volontari@peacelink.it e fateci delle proposte. O mettetele direttamente in rete su www.sociale.network