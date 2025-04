Ricordando Gianni Gatti, amico della pace e della nonviolenza

Dieci domande e dieci risposte

PeaceLink nasce per opporsi all’ingiustizia e trasformare la denuncia in azione concreta. L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica e creare connessioni tra persone e movimenti impegnati nel cambiamento. Come partecipare alle attività di mediattivismo per la pace, l'ambiente e la solidarietà.

17 febbraio 2025 - Redazione PeaceLink