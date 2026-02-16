Open Notebook per PeaceLink

È un software open source di Intelligenza Artificiale ed è uno strumento strategico per potenziare le attività di comunicazione e mobilitazione pacifista. È una piattaforma per interrogare la complessità delle informazioni e rielaborare la conoscenza, realizzando analisi e sintesi su più documenti.

Introduzione

PeaceLink, da oltre trent'anni, rappresenta un punto di riferimento nell'informazione indipendente per la mobilitazione sui temi della pace, dei diritti e della giustizia ambientale.

Oggi ci troviamo sempre di più di fronte a una sovrabbondanza di informazioni digitali. Le fonti di informazione sono frammentate, la capacità di raccogliere, analizzare e comunicare informazioni accurate diventa fondamentale. Open Notebook, software open source di intelligenza artificiale, si presenta come uno strumento strategico per potenziare le attività di PeaceLink, garantendo al contempo il massimo rispetto della privacy e della sovranità dei dati.

Open Notebook ha un funzionamento simile a NotebookLM di Google ma funziona sul server su cui viene installato garantendo il controllo sull'informazione memorizzata online e quindi la sovranità digitale. Genera un cloud, ossia una nuvola di informazioni online, che però non risiede sui server di Google ma sul server, in questo caso, di PeaceLink.

Questo articolo esplora come PeaceLink può integrare Open Notebook nei propri flussi di lavoro per la ricerca, l'organizzazione della documentazione, l'analisi e la rielaborazione delle informazioni e infine la produzione di conoscenza (articoli, schede, dossier, ecc.), mantenendo il controllo totale su ciò che viene inserito online.

---

Il contesto: PeaceLink e la gestione delle informazioni

Il "cruscotto operativo" di Open Notebook sul server di PeaceLink. I documenti vengono raggruppati in taccuini (o quaderni) per essere poi "interrogati" con l'Intelligenza Artificiale. Autore: Alessandro Marescotti Fonte: Open Notebook Chiudi

PeaceLink si occupa di tematiche complesse: peace research, trattati internazionali, tecnologie militari, conflitti armati, flussi di armamenti, mobilitazioni pacifiste, campagne per il disarmo nucleare, disastri ambientali causati dall'industria, educazione ambientale e così via. Questo lavoro richiede:

- monitoraggio continuo di fonti giornalistiche;

- analisi approfondita di testi tecnici, legali e geopolitici;

- produzione di articoli e schede informative per la mobilitazione civile;

- archiviazione sicura di materiali di documentazione.

Il cloud di PeaceLink

PeaceLink ha incominciato da tempo a sperimentare un proprio cloud su cui archiviare e gestire i dati tramite il software libero e open source Nextcloud. Sempre tramite il cloud di PeaceLink siamo in grado di gestire le comunicazioni interne, utilizzando come software di condivisione collaborativa la piattaforma "libera" e open source di Mattermost. Su questo cloud di PeaceLink ora opera anche Open Notebook andando a integrarsi con gli altri software nel flusso di lavoro. Questa è una delle ragioni per cui PeaceLink è, nel panorama del pacifismo italiano, una piattaforma continuamente aggiornata e documentata.

Open Notebook consente di interrogare enormi quantità di informazioni in pochi minuti producendo sintesi, schede divulgative, traduzioni, riassunti di traduzioni, trascrizioni di discorsi. Tradizionalmente, queste attività richiedevano ore se non addirittura giorni o settimane di lavoro manuale. L'intelligenza artificiale ha semplificato e velocizzato la gestione della complessità e della sovrabbondanza informativa ma l'uso di strumenti cloud (per quanto comodi) in mano a grandi multinazionali espongono i dati e le persone a rischi di sorveglianza (si veda quanto denunciato da Snowden).

---

Open Notebook: un alleato tecnologico per l'attivismo pacifista

Open Notebook risponde a queste esigenze attraverso un approccio che privilegia la sovranità digitale: i dati restano sul server controllato da PeaceLink. I documenti non vengono inviati a corporation tecnologiche per l'addestramento di modelli commerciali. L'intelligenza artificiale resta sotto il controllo di PeaceLink e opera esclusivamente al servizio dei nostri obiettivi.

Privacy e sicurezza

Per un'organizzazione che gestisce informazioni su tematiche molto delicate la sicurezza dei dati è una priorità. Open Notebook, essendo self-hosted, elimina il rischio che conversazioni sensibili o documenti riservati finiscano in dataset di addestramento di grandi corporation tecnologiche.

Indipendenza tecnologica

PeaceLink ha sempre promosso l'uso di tecnologie libere e open source. Open Notebook si integra perfettamente in questa filosofia: essendo software libero con licenza MIT, può essere modificato, adattato e distribuito senza vincoli proprietari. Inoltre, la possibilità di utilizzare modelli linguistici locali (tramite Ollama o LM Studio) permette di ridurre i costi operativi, un aspetto cruciale per un'organizzazione non-profit.

---

Applicazioni concrete per le attività di PeaceLink

1. Ricerca e analisi documentale

PeaceLink produce regolarmente approfondimenti su conflitti internazionali, politiche di controllo degli armamenti e impatti ambientali. Open Notebook può trasformare questo processo di raccolta ed elaborazione delle informazioni migliorandolo e rendendolo più veloce. Ecco alcuni esempi.

Analisi di rapporti istituzionali

Immaginate di dover analizzare un rapporto di 200 pagine dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati (UNHCR) sulle condizioni nei campi profughi. Caricando il PDF in Open Notebook, è possibile:

- ottenere riassunti strutturati per sezioni tematiche;

- estrarre dati statistici rilevanti con citazione delle fonti originali;

- generare cronologie degli eventi descritti.

Monitoraggio multi-fonte

Il sistema può aggregare contenuti da diverse fonti (articoli di giornali internazionali, documenti governativi, rapporti di think tank, comunicati di ONG) e permettere ricerche semantiche attraverso l'intero corpus documentale. Una query come "quali evidenze di violazioni del diritto internazionale umanitario emergono nella Striscia di Gaza negli ultimi sei mesi?" può restituire risultati incrociati tra documenti dell'ONU, report di Human Rights Watch e analisi giornalistiche indipendenti.

2. Gestione della documentazione

La raccolta di testimonianze e la documentazione di abusi richiede precisione nell'analisi delle fonti. Open Notebook offre strumenti specifici. Eccone alcuni.

Trascrizione e analisi di audio

Le interviste possono essere caricate come file audio. Il sistema:

- trascrive automaticamente i contenuti (Speech-to-Text);

- scrive riassunti;

- collega i vari elementi per ricostruire narrazioni coerenti.

Organizzazione della documentazione

I documenti relativi a casi specifici possono essere organizzati in "notebook" tematici separati. L'archiviazione dei materiali provenienti da diverse fonti consente di gestire l'informazione a piacimento, sia per riassumerla, sia per analizzarla, sia per personalizzarla rispetto al contesto in cui le informazioni vanno riprese e utilizzate.

3. Produzione di contenuti divulgativi

PeaceLink si distingue per la capacità di tradurre argomenti complessi in schede basate su un linguaggio accessibile. Open Notebook accelera e amplia questo processo.

Generazione di podcast educativi

La funzionalità di generazione audio multi-voce permette di creare podcast informativi a partire da documenti di ricerca. A differenza di altri strumenti commerciali, Open Notebook consente fino a 4 speaker con personalità distinte (moderatore, esperta, testimone, attivista). Inoltre consente:

- formati diversi: briefing informativi, dibattiti strutturati, analisi critiche;

- voce in italiano e altre lingue per raggiungere pubblici diversi.

Immaginate un podcast settimanale che analizza l'evoluzione di una crisi umanitaria, generato automaticamente dai documenti raccolti durante la settimana e poi rifinito dalla redazione.

Adattamento dei contenuti per diversi pubblici

Un articolo tecnico sul diritto internazionale può essere trasformato in:

- versione semplificata per newsletter;

- sintesi per social media;

- testo per volantini di mobilitazione.

4. Formazione alla cittadinanza attiva

PeaceLink ha organizzato workshop e corsi di formazione. Open Notebook può supportare la preparazione di materiali didattici come la creazione di schede riassuntive su temi specifici (diritto umanitario, storia dei movimenti pacifisti, tecniche di mediazione, ecc.).

5. Archivio della conoscenza organizzativa

Anni di documentazione, ricerche e campagne possono essere indicizzati in un sistema consultabile con il linguaggio naturalme. Si può interrogare l'archivio e chiedere: "Quali attività. Sono state svolte per contrastare l'inquinamento cancerogeno della cokeria dell'ILVA?" E in tal modo si possono ricevere risposte basate su documenti storici dell'organizzazione PeaceLink o di altre organizzazioni.

---

Sintesi

Open Notebook rappresenta un'opportunità unica per PeaceLink e per tutto il movimento ecopacifista. Infatti permette di sfruttare le potenzialità dell'intelligenza artificiale per acquisire l'informazione, organizzarla, interrogarla e condividerla. E tutto questo può avvenire mantenendo il controllo del processo di elaborazione delle informazioni, garantendo privacy e sovranità digitale. In un momento storico in cui la tecnologia è spesso strumento di concentrazione del potere e sorveglianza, adottare strumenti open source e self-hosted diventa un atto politico coerente con la missione pacifista.

La capacità di organizzare e processare grandi quantità di informazione è fondamentale per produrre in tempo reale contenuti accessibili per la mobilitazione. In questo senso, Open Notebook non è solo uno strumento tecnico, ma un alleato nella costruzione di un'informazione indipendente e orientata alla trasformazione sociale.