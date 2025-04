L’Intelligenza Artificiale che intreccia documenti, fa emergere connessioni e ricostruisce verità

L'Intelligenza Artificiale che collega, analizza, riassume

Viviamo nell’epoca dell’eccesso informativo. La verità spesso si perde nei labirinti e infine nel rumore. Ma oggi abbiamo anche nuovi strumenti per selezionare, connettere e fare emergere ciò che conta. NotebookLM è uno di questi strumenti. Si tratta di una piattaforma che permette di caricare un insieme di documenti (PDF, testi, articoli, verbali, sentenze), e interrogarli con semplici frasi per ottenere risposte, come se fossero una "biblioteca vivente". Questa piattaforma non è l'unica e stanno emergendo anche piattaforme open source come Open Notebook https://www.open-notebook.ai/

Per ora vediamo come acquisire conoscenze e competenze per entrare in questa dimensione avanzata della tecnologia di gestione della conoscenza.

Ciò che rende NotebookLM potente non è solo la sua capacità di sintetizzare o riassumere, ma soprattutto quella di interconnettere documenti e fonti, aiutando il ricercatore o il cittadino consapevole a focalizzare un argomento con profondità.

La strage neofascista di Brescia del 1974, una foto scattata subito dopo lo scoppio della bomba Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Strage_di_piazza_della_Loggia#/media/File:Strage_della_Loggia_esplosione.jpg Chiudi

Un caso di studio emblematico: la Strage di Brescia del 1974

Nel prossimo incontro del corso “Intelligenza Artificiale per la pace” (15 aprile 2025 ore 18/20) sarà portato un esempio concreto: la possibilità di costruire un dossier digitale sul possibile coinvolgimento della NATO nella strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974. Un lavoro che non parte da zero: esistono documenti, testimonianze, interrogatori, archivi. Ma spesso sono dispersi, non collegati, oppure difficili da interpretare nel loro insieme.

Un nodo cruciale su cui focalizzare l’attenzione è il Comando FTASE della NATO a Verona, luogo in cui – secondo quanto emerso nel processo – si sarebbero incontrati alcuni degli esponenti neofascisti coinvolti nella strage. Tracciare questi collegamenti richiede una ricerca minuziosa e una interconnessione delle informazioni acquisite nel processo. E proprio per questo l’IA può fare la differenza in quanto i processi per strage sono mastodontici e hanno generato tanta di quella documentazione che è difficile alla fine da consultare ai fini storici.

Cosa possiamo fare con NotebookLM

Caricare documenti d’archivio digitalizzati (relazioni parlamentari, atti giudiziari, articoli giornalistici)

Chiedere all’IA di focalizzare il ruolo specifico della Nato in questa strage

Ricercare nomi ricorrenti nei diversi atti (ufficiali NATO, neofascisti, informatori dei servizi)

Collegare interrogatori e deposizioni per far emergere versioni contraddittorie o convergenti

Costruire una linea del tempo dinamica degli eventi

Un nuovo metodo per la ricerca di verità

La ricerca della verità, specie quella storica e scomoda, richiede metodo, pazienza e strumenti. NotebookLM rappresenta un passo avanti in questa direzione. Non sostituisce lo storico o il giornalista, ma lo aiuta ad essere più efficace, meno solo, più veloce nel riconoscere i fili di una trama complessa.

L'uso dell'IA in questo contesto si configura come alleato della democrazia e della giustizia, soprattutto quando viene orientata verso la trasparenza, l’accesso libero ai documenti e la ricostruzione rigorosa dei fatti. Per questo motivo è fondamentale promuovere un uso etico e consapevole di queste tecnologie, al servizio di chi – come molti nel movimento per la pace, la memoria e la cittadinanza attiva – vuole risvegliare le coscienze, custodire la memoria storica e ricostruire le verità insabbiate.