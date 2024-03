Sette schede tematiche sul G7

Le schede elaborate dai Comitati per la Pace della Puglia vogliono essere strumenti utili per organizzare il lavoro preparatorio e favorire il coinvolgimento collettivo. Ognuna di esse si concentra su un argomento specifico, dalle guerre all'ambiente, dall'intelligenza artificiale ai migranti.

No war No G7 Fonte: PeaceLink Chiudi Puglia 13-15 giugno) con un contro-forum che approfondirà le tematiche strategiche sul tappeto. E lo farà con dei seminari che si terranno in tutte le province della Puglia.

Le schede elaborate per il programma di contestazione del G7 dai Comitati per la Pace della Puglia vogliono essere strumenti utili per organizzare il lavoro preparatorio e favorire il coinvolgimento collettivo. Ognuna di esse si concentra su un argomento specifico, consentendo ai partecipanti di analizzare approfonditamente le questioni chiave e formulare proposte o posizioni.

Eccole

Cliccando su ogni link si apre un file. Ogni file contiene una scheda che può essere ampliata o cambiata. Quindi sarà suscettibile di modifiche man mano che il confronto arricchirà le schede.

Le schede sono state elaborate in forma strutturata per favorire il lavoro collettivo in modo che si possano aggiungere, togliere e modificare i punti che compongono la struttura. Sono ognuna un laboratorio di montaggio e smontaggio delle idee e delle informazioni, come il LEGO. Il lavoro cooperativo e collettivo in tal modo è favorito.