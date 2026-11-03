ILVA, la sentenza della Cassazione spiegata in 10 punti

Che cosa è l'azione inibitoria collettiva prevista dal codice di procedura civile? Cosa chiedevano i cittadini e cosa ha obiettato l'ILVA? Che logica ha seguito la Cassazione per stoppare l'area a caldo dell'ILVA?

ILVA: area a caldo Autore: ChatGPT - prompt di PeaceLink Fonte: ChatGPT - prompt di PeaceLink

La Cassazione ha deciso che l'attività dell'area a caldo va fermata. L'area a caldo è la parte dello stabilimento più inquinante. Lì si produce prima la ghisa negli altoforni e poi l'acciaio, e tutto questo a partire dal minerale di ferro e con il carbon coke della cokeria. Ecco i dieci punti chiave, spiegati in modo semplice come si farebbe a scuola. Premessa L'azione inibitoria è civile, non penale L'azione inibitoria collettiva ex art. 840-sexiesdecies c.p.c. è un'azione civile. Lo si capisce da tre indizi: sta nel codice di procedura civile (c.p.c.), non nel codice penale;

si svolge davanti al giudice civile (il tribunale, sezione specializzata in materia d'impresa, e poi la corte d'appello);

non serve a punire nessuno con una pena (carcere o multa penale), ma a fermare un comportamento dannoso e, se serve, a imporre misure per ridurne gli effetti. Nel caso Ilva, infatti, i cittadini non chiedevano che i dirigenti finissero in galera: chiedevano che si fermasse l'attività dell'area a caldo. È una richiesta di tutela civile.

1. Ricorso in Cassazione

Le aziende (Ilva e Acciaierie d'Italia) avevano il diritto di appellarsi alla Cassazione, e la Cassazione ha deciso di entrare nel merito. La Cassazione ha accettato di esaminare il ricorso, ma poi lo ha respinto nel merito. Il punto 1, quindi, riguarda solo una questione "di procedura": si poteva o non si poteva arrivare in Cassazione? La risposta è sì.

2. Salute e ambiente vengono prima dei soldi

La sentenza ricorda un principio costituzionale: l'impresa è libera, ma non può danneggiare la salute, l'ambiente o la dignità delle persone (art. 41 Cost.). E soprattutto: non esiste un "diritto al lavoro" che giustifichi un lavoro pericoloso o malsano. Il lavoro va tutelato, ma quello sicuro.

3. Era giusto il tribunale ordinario, non quello amministrativo

Le aziende dicevano in buona sostanza: "L'autorizzazione ambientale (AIA) è un atto della Pubblica Amministrazione, quindi doveva decidere il giudice amministrativo (il TAR)". La Cassazione ha risposto: no, qui non si chiede di annullare un atto pubblico, ma di fermare un comportamento di un privato che danneggia la salute di tante persone. E per i diritti soggettivi (come la salute) decide il giudice ordinario.

4. Il giudice può "ignorare" un'autorizzazione illegittima

Questo è un concetto tecnico ma importante: la "disapplicazione". Se un'autorizzazione (l'AIA 2025) è in contrasto con le regole europee, il giudice ordinario non la cancella per tutti, ma la può "ignorare" in quel processo specifico.

5. Anche l'amianto è "inquinamento"

Nello stabilimento ci sono ancora circa 2.140 tonnellate di amianto nascoste dentro i cowpers (enormi torri che riscaldano l'aria per gli altiforni). L'amianto è una sostanza cancerogena. Le aziende dicevano: "Ma non è una emissione, è solo un materiale isolante chiuso lì". La Cassazione, seguendo la Corte di Giustizia europea, ha detto: conta tutto ciò che è scientificamente nocivo e che può disperdersi nell'ambiente, anche se non esce dal camino durante la produzione. Quindi l'amianto va considerato.

6. L'amianto andava rimosso entro il 2023

L'autorizzazione del 2017 (AIA 2017) diceva chiaramente: entro il 23 agosto 2023 l'amianto va rimosso. Nel 2023, però, il Ministero ha accettato la richiesta dell'azienda di spostare le scadenze più avanti (fino al 2037). La Cassazione ha detto che questo è un modo per prendere tempo all'infinito, e che la Corte europea aveva già avvertito che le proroghe continue sono illegittime quando ci sono pericoli gravi.

7. Meglio prevenire con il principio di precauzione

Qui entra in gioco il "principio di precauzione": se c'è un rischio anche solo potenziale per la salute, non si deve aspettare di avere la certezza scientifica assoluta per agire. Si deve proteggere prima. Questo principio è scritto nei Trattati europei e nella legge italiana sull'ambiente.

8. Il pericolo è concreto e attuale, non teorico

La Cassazione elenca i fatti: gli impianti sono vecchi, usurati, con crepe e distacchi nei materiali refrattari; ci sono stati incendi e incidenti (come quello del 7 maggio 2025, con sequestro penale di una parte dell'impianto, e quello dell'8 settembre 2025 con emissioni fuggitive). Quindi non si parla di un rischio astratto: il pericolo c'è oggi.

9. Le contestazioni sulle polveri sottili non cambiano il risultato

La corte d'appello aveva dato due motivi indipendenti per fermare l'area a caldo: l'amianto e le polveri sottili (PM10 e PM2,5). Le aziende hanno contestato soprattutto il secondo. Ma la Cassazione ha detto: anche se avessero ragione sulle polveri, la decisione resta valida per l'amianto, che è un motivo autonomo e sufficiente.

10. Ricorsi respinti, ma nessuna multa per le spese

La Cassazione ha respinto sia il ricorso dell'Ilva sia quello di Acciaierie d'Italia. Le spese legali sono state compensate (nessuno paga l'avvocato dell'altro), perché le questioni erano nuove e complesse. Però le aziende dovranno pagare il doppio del contributo unificato (una sorta di tassa per chi va in Cassazione), come "penalità" per aver perso. Nel frattempo, per legge, gli impianti possono restare in "pre-riscaldo" (una specie di stand-by caldo, per non rovinarli) fino al 15 dicembre 2026.