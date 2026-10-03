Lettera ai prefetti nell'ambito della campagna Stop Steadfast Noon

Viene richiesto se esistono piani di emergenza provinciali e comunali, specificamente predisposti per scenari di guerra nucleare, e se è prevista un’informazione preventiva per la popolazione.

Lettera al Prefetto Al Prefetto di [Provincia]

Ufficio Territoriale del Governo

[Indirizzo] [PEC] Oggetto: richiesta di incontro e di informazioni sui piani di protezione civile e di soccorso sanitario in caso di guerra nucleare. Egregio Signor Prefetto,i sottoscritti cittadini, aderenti alla campagna “Stop Steadfast Noon”, Le scrivono per esprimere profonda preoccupazione in merito all'esercitazione nucleare NATO Steadfast Noon. Tale esercitazione NATO è più che prevedibile che innescherà, come contromisura, un'analoga esercitazione nucleare da parte della Russia, con un pericoloso targeting dei bersagli da colpire sul territorio NATO, compresa l'Italia. Egregio Signor Prefetto,i sottoscritti cittadini, aderenti alla campagna “Stop Steadfast Noon”, Le scrivono per esprimere profonda preoccupazione in merito all'esercitazione nucleare NATO Steadfast Noon. Tale esercitazione NATO è più che prevedibile che innescherà, come contromisura, un'analoga esercitazione nucleare da parte della Russia, con un pericoloso targeting dei bersagli da colpire sul territorio NATO, compresa l'Italia.

Le conseguenze di un eventuale conflitto nucleare sarebbero apocalittiche

Ed è per questo che Le scriviamo chiedendole cortesemente di far giungere questa nostra profonda preoccupazione al Governo Italiano.La nostra preoccupazione è condivisa da tutti i cittadini del nostro territorio che in queste ore stanno firmando la campagna "Stop Steadfast Noon" di cui su www.peacelink.it può trovare ampia documentazione Il Suo diretto interessamento è fondamentale per l'alta rilevanza che una eventuale guerra nucleare potrebbe assumere per l’intera popolazione. Vi sono tre aspetti che teniamo a sottolineare. L’esercitazione Steadfast Noon addestra alla guerra nucleare

L’esercitazione NATO “Steadfast Noon”, prevista ogni anno a ottobre con la partecipazione di numerosi velivoli e personale militare, è ufficialmente descritta come un’attività di deterrenza in cui si addestra il personale all’impiego di armi nucleari, pur senza utilizzarne di reali. Riteniamo che, per quanto simulata, un’esercitazione di questo tipo sia finalizzata ad addestrare concretamente alla guerra nucleare e contribuisca a normalizzare anche la percezione pubblica di scenari di conflitto atomico. La NATO non esclude il “first use”

La dottrina dell’Alleanza Atlantica continua a riservarsi la possibilità di un primo uso ("first use") delle armi nucleari, come confermato in documenti ufficiali. Questa impostazione, lungi dal ridurre il rischio, mantiene aperta la possibilità di un’escalation nucleare, in presenza di una deliberata politica di cosiddetta "ambiguità strategica", con conseguenze catastrofiche per la popolazione civile. Non meno pericolosa è la dottrina della Russia. La dottrina dell’Alleanza Atlantica continua a riservarsi la possibilità di un primo uso ("first use") delle armi nucleari, come confermato in documenti ufficiali. Questa impostazione, lungi dal ridurre il rischio, mantiene aperta la possibilità di un’escalation nucleare, in presenza di una deliberata politica di cosiddetta "ambiguità strategica", con conseguenze catastrofiche per la popolazione civile. Non meno pericolosa è la dottrina della Russia.

Armi nucleari in Italia L’Italia ha ratificato il Trattato di Non Proliferazione Nucleare con la legge 24 aprile 1975, n. 131, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 30 aprile 1975. L’articolo II del Trattato stabilisce che «ciascuno degli Stati militarmente non nucleari, che sia Parte del Trattato, si impegna a non ricevere da chicchessia armi nucleari». Eppure, in Italia sono presenti armi nucleari statunitensi, stimate in diverse decine di bombe B61-12, dislocate presso la base di Aviano (Pordenone) e la base di Ghedi (Brescia). La crisi di Kaliningrad Il 18 agosto 2026 vi è stata una esercitazione NATO senza preavviso, che è stata percepita da Mosca come una simulazione di isolamento dell'exclave di Kaliningrad. Il presidente russo ha detto che prenderebbe in considerazione l'uso di "tutti i tipi di armi" se l'exclave di Kaliningrad diventasse obiettivo militare, ribadendo che Mosca "non ha intenzione di attaccare nessuno". (Euronews 2/10/2026) Il 18 agosto 2026 vi è stata una esercitazione NATO senza preavviso, che è stata percepita da Mosca come una simulazione di isolamento dell'exclave di Kaliningrad. Il presidente russo ha detto che prenderebbe in considerazione l'uso di "tutti i tipi di armi" se l'exclave di Kaliningrad diventasse obiettivo militare, ribadendo che Mosca "non ha intenzione di attaccare nessuno". (Euronews 2/10/2026)