PeaceLink lancia una campagna di aiuto al mondo della scuola

Questo sito è un repository di risorse didattiche per la scuola. Vuole raccogliere tutto ciò che può essere utile agli insegnanti e agli studenti.

Ogni mercoledì, in questo difficile momento di emergenza segnato dal coronavirus, PeaceLink dedicherà un'ora di formazione ai docenti che vogliano migliorare le loro competenze nella gestione dei webinar, ossia dei seminari sul web per la didattica interattiva a distanza.

L'appuntamento è alle ore 21 del mercoledì e per accedere bisogna cliccare a quell'ora su http://www.peacelink.it/riunione

Per contatti: 3471463719 (messaggi WhatsApp)

