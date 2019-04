La Casa dei Popoli di Roma chiede aiuto Chiudi

L'Associazione Internazionale di Amicizia e Solidarietà con i Popoli chiede aiuto

L'AIASP ONLUS (Associazione Internazionale di Amicizia e Solidarietà con i Popoli), ha una lunga storia di iniziative sociali e culturali dalla parte dei popoli, dei più deboli, contro le ingiustizie e per i diritti, contro l'esclusione culturale, per la valorizzazione in particolare del territorio della regione Lazio, la tutela del suo patrimonio storico- artistico e ambientale, la ricerca e la rivalutazione del patrimonio folclorico attraverso la stampa di numerosi libri, cd e video-documentari spesso realizzati proprio per il Consiglio regionale del Lazio. Decine le campagne con aiuti concreti (alimentari, vestiario, automezzi, medicinali) nelle zone di guerra, dopo calamità naturali, per le scuole e gli ospedali, dal latinoamerica ai popoli del deserto o nella lontana Asia. Presso la Casa dei Popoli "Antonio Capuano" che ha sede a Roma, in Viale Irpinia, sono aperti sportelli per le famiglie disagiate (aiuti alimentari noti come BANCO ALIMENTARE) e laboratori teatrali, di informatica, per la scenografia e le arti visive in genere, di musica popolare, clown e danza che hanno lo scopo di aggregare e proporre cultura. L'AIASP è parte del Comitato Mondiale contro la Miseria aderente all'ONU e parte dell'ONU dei Popoli per la pace. Numerosi gli incontri, anche autogestiti, di italiani, ragazzi e ragazze e comunità straniere. Un vero e proprio cantiere che annovera tra i suoi aderenti oltre a tante volenterose persone (diversi sono i circoli dell'AIASP in Italia e in ogni continente) personalità del mondo della cultura, dello sport, del sociale, del giornalismo o di associazioni internazionali. E tante anche le associazioni collegate e riunite nella Rete Associazioni Popolari. L'AIASP ha collaborato non raramente con Enti Locali (comuni, province e regioni e da oltre un decennio con la regione Lazio) e ha ottenuto dalle diverse Ambasciate o Nazioni svariati riconoscimenti e premi, come la prestigiosa TARGA EUROPA per le attività svolte per gli Enti Locali. Una realtà, che vive di volontariato, con lo scopo di costruire oggi e per il domani un mondo migliore. Sono centinaia le recensioni stampa che riguardano l'associazione e decine le trasmissioni televisive (dal Costanzo Show al Pinocchio di Gad Lerner dalle TV locali ai TG nazionali e in particolare RAI3). Una semplice realtà costituita da un volontariato attivo e disinteressato che ha avuto l'onore, nel mondo, di essere riconosciuta da capi di Stato e personalità illustri quali il noto architetto Oscar Niemeyer, Alberto Granado, Isabelle Allende, Alferov, Enrique Dusell, Don Franzoni, Emir Kusturica, e molti altri.

CASA DEI POPOLI DI ROMA rischio chiusura per conguaglio ACEA energia elettrica. Sono arrivati i veri compagni e le vere compagne… alcuni nomi piero ambrogini operaio saltuario, eugenio righetti poche centinaia di euro come stipendio, alessandro monni poche ore per pochi euro a pulire i gabinetti alla stazione termini, il compagno michelangeli e antonietta grosso, sandro pasquali e altri pensionati, bruno giordani e fabrizio de santis, pucci alias giuseppe viscardi precario, sergio franceschi disoccupato, claudio che ha appena chiuso la sua attività per debiti… che cosa meravigliosa! La casa dei popoli rischia di chiudere per conguaglio acea energia elettrica di circa 5000 euro non lasciateci soli e, comunque, sono già arrivati 4000 euro mancano 752 euro ed abbiamo vinto LA CASA DEI POPOLI, L’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI AMICIZIA E SOLIDARIETA’ CON I POPOLI, IL COMITATO PER CUBA FABIO DI CELMO, LA RETE ASSOCIAZIONI POPOLARI ringraziano tutte e tutti Mia postapay 4023600905954501 cf CPNMHL56E16H591O Quanti nomi devo aggiungere vittorio marinelli, agnese palma, goffredo bettini, gabriella non so il cognome e ancora tanti e tante