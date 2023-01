Colombia: la prima volta delle donne ad alta tensione

Si tratta di un lavoro difficile che richiede di passare lunghi periodi lontane da casa, ma l’unica scuola per operatrici su linee ad alta tensione sta cambiando il modo di pensare in un ambiente dominato dagli uomini.

[Immagine 1]

Marianela Hernández Valencia sa che cosa vuol dire vivere senza elettricità. “Da bambina sono cresciuta in una casa senza elettricità e per questo dovevamo fare i compiti a lume di candela” racconta. “È stato difficile.”

Oggi Marianela ha 28 anni e insieme ad altre 15 apprendiste spera di essere una delle prime donne colombiane di sempre a diplomarsi come operatrice sulle linee ad alta tensione a La Ceja, una piccola città a circa 40km a sud est di Medellín, la seconda città della Colombia.

Gli operatori sulle linee ad alta tensione si arrampicano su torri e linee di trasmissione alte decine di metri per installare e riparare i cavi di alimentazione. Spesso sono i primi a intervenire dopo una bufera o un disastro naturale e di solito passano lunghi periodi lontano da casa.

[Immagine 2]

Si sono diplomate alla fine di un progetto pilota durato un anno e guidato dall’ISA, la più grande azienda per il trasporto dell’energia elettrica in America Latina, insieme alla società di formazione Tener Futuro. Adesso hanno la garanzia di un lavoro con due imprese: o Instelec o Salomón Durán. Le studentesse imparano sul campo come lavorare in sicurezza, come usare l’equipaggiamento e come legare i nodi.

Dal momento che molte aziende cercano di diversificare l’ambiente di lavoro, per le donne sembrerebbe il momento migliore per inserirsi in questo settore. Eppure sono poche a prendere in cosiderazione la possibilità di fare domanda. Gli organizzatori del programma hanno l’obiettivo di cambiare lo stato delle cose indirizzando l’apprendistato solo alle donne e offrendo loro uno spazio sicuro dove imparare. A una settimana dal bando, 723 donne avevano espresso il loro interesse.

[Immagine 3]

“Lavorare con l’elettricità mi ha sempre affascinato”, spiega Hernández Valencia, che una volta lavorava come aiuto elettricista. “È indescrivibile la sensazione che si prova quando si riesce a riaccendere la luce e i volti dei bambini si illuminano.”

Hernández Valencia gestiva un ristorante a Medellín quando il suo compagno (un operatore su linee ad alta tensione) la informò che era in corso una campagna di reclutamento. La sua domanda venne accettata, ma dopo due settimane di addestramento il suo compagno le sferrò un colpo a sorpresa.

“Quando siamo arrivate, per alcune settimane abbiamo lavorato a fianco di un altro gruppo di apprendisti. Erano uomini, e il mio compagno non era contento. Aveva insistito lui che mi iscrivessi e adesso all’improvviso mi stava dicendo che dovevo scegliere tra lui e il corso”, racconta. “Io ho scelto di continuare il corso.”

[Immagine 4]

Il rifiuto di rinunciare al corso e, di conseguenza, la rottura della relazione hanno reso Hernández Valencia ancora più determinata. Il suo istruttore dice che è una studentessa eccellente e che si sta affermando come leader del gruppo.

Mentre la gente è generalmente favorevole nei confronti delle apprendiste, alcuni commenti online sono negativi, altri maschilisti.

“In Colombia abbiamo identità culturali molto complesse”, spiega Claudia Laguna, che lavora per l’ISA come ingegnere ed esperta in progetti aziendali e che ha ideato questo progetto. “Le donne sono molto in gamba, ma sono sempre state messe da parte.”

Da più di 10 anni la rete elettrica copre il 95% del territorio della Colombia, ma l’accesso è difficile nelle aree più remote. Le stime dicono che, nel 2020, 1 milione 900 mila colombiani non avevano ancora accesso all’elettricità.

Gli operatori attivi sulle linee ad alta tensione sono circa 2500 e viene stimato che altri 500 sono necessari per tenere il passo con la domanda di elettrificazione; il programma è di costruire tra i 1200 e i 2500 km di nuove linee elettriche entro il 2025.

[Immagine 5]

[Immagine 6]

Le apprendiste di età tra i 17 e i 31 anni ricevono stipendio e alloggio. Per coloro che completano il programma, si presenta anche l’opportunità di viaggiare.

Ma tutto questo richiede dei sacrifici. La maggior parte delle donne sono madri che probabilmente hanno dovuto prendere decisioni difficili riguardo alla custodia dei figli. Diana Lizeth Lizarazo Moreno ha cominciato il programma quando la figlia più piccola aveva 18 mesi. Quando sua nonna è morta, ha ricevuto una dispensa speciale per ritornare a casa per il funerale.

“Mia figlia non mi riconosceva. In pochissimo tempo si era affezionata a mia sorella”, racconta. “È difficile, ma almeno so che è in buone mani.”

[Immagine 7]

L’addestramento è difficile. Ogni giorno le operatrici portano di solito tra 9 e 13,5 kg appesi solamente alla cintura. Ma le donne hanno qualità che vanno al di là della forza fisica, dice Laguna, “come l’attenzione ai dettagli e la capacità di garantire risultati sicuri”.

La forza mentale è un fattore chiave. “Devi essere capace di mantere il sangue freddo, specialmente quando succede qualcosa di inaspettato e tu ti trovi in alto su una torre”, spiega Lizarazo Moreno.

[Immagine 8]

Tutte le donne iscritte al programma dicono che sono diventate più sicure di sé.

“Devi avere fiducia in te stessa, ma anche nella tua squadra”, dice Jessica Osorio, 23 anni, a cui rimaneva solo un anno per completare la laurea in ingegneria biotecnologica quando ha deciso di interrompere gli studi. “Volevo mettermi alla prova e ho scoperto di amare questo lavoro.”

[Immagine 9]

A un mese dalla fine della prima fase dell’addestramento restano solo 15 delle 30 donne che avevano cominciato.

“Un certo numero di candidate non aveva passato l’esame medico. Una volta che abbiamo selezionato le 30 finaliste, è entrata in gioco una combinazione di fattori: dal rendersi conto improvvisamente che dovevano lasciare la casa e la famiglia (e in molti casi i figli), alle difficoltà logistiche e quelle legate alla custodia dei figli; dall’insicurezza, alla necessità di fare i conti con quello che pensava la gente”, spiega Laguna.

Ma il settore si è impegnato ad aprirsi alle donne e per il 2023 sono in programma tre gruppi di 20 donne, aggiunge.

“In fin dei conti, si tratta di creare una catena virtuosa e di credere che, sostenendo queste donne adesso, si pongono le fondamenta per generare valore sostenibile in futuro.”