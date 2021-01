Testimoniare la Resistenza, condividere la memoria

Il 17 febbraio, alle ore 20.30, ci incontreremo online e ci sarà un recital. Sarà un momento per riannodare i fili della memoria e delle tante amicizie nate sul ricordo della Resistenza a cui Luciano Marescotti ha partecipato.

Era nato nel 1921 e quest'anno avrebbe compiuto cento anni.

Ha vissuto a lungo, 96 anni, e ha potuto conoscere tante persone, sia in Romagna sia a Taranto dove nel 1956 si è trasferito per insegnare nelle scuole elementari.

Ci è sembrato bello e utile rivedere assieme gli anni della sua storia, nella nostra storia. Lo faremo su Internet, in modo interattivo e raccontando gli eventi, individuali e collettivi, che ci hanno appassionato in questo secolo di vita e di storia.

Il 17 febbraio, alle ore 20.30, ci incontreremo online per ricordare papà con un recital che rievocherà cento anni di storia. Sarà un momento per riannodare i fili della memoria e delle tante amicizie nate sul ricordo della Resistenza a cui Luciano Marescotti ha partecipato.

Partecipare sarà facile: basterà cliccare su www.peacelink.it/streaming

La memoria secondo Italo Calvino Autore: Alessandro Marescotti Fonte: PeaceLink Chiudi . Ci invierà un messaggio verrà ricontattato. Potete mandare messaggi con Signal, Telegram o WhatsApp. O potete mandare un semplice sms. Cercheremo di coordinarci per fare di questo evento un'occasione per conoscerci e rinsaldare i tanti legami che ci uniscono e che ci consentono di dire che senza gli ideali della Resistenza non avremmo avuto quelle conquiste che ancora oggi, con grande fatica, cerchiamo di difendere, consolidare e possibilmente ampliare.

L'esempio della Resistenza oggi si rinnova con l'esercizio del perseveranza con cui dobbiamo tramandare i valori che unirono il popolo italiano nel voltare pagina, scrivere la Costituzione e avviare un percorso di partecipazione civile e democratica. Quella che oggi chiamiamo cittadinanza attiva. E che affonda le radici nella memoria collettiva e negli ideali condivisi.