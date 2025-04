Il dovere di ricordare

In ricordo di Amilcare Foschini Fonte: Archivio immagini della Resistenza Chiudi

Questi testi sono nati da un dialogo lungo una vita, intrecciando la mia voce con quella di mio padre, Luciano Marescotti. Lui, nato a Voltana (Lugo di Romagna) nel 1921, fu testimone diretto di una delle stagioni più drammatiche e coraggiose della nostra storia: la Resistenza. La visse, la scelse, e non smise mai di raccontarla. A modo suo, con pudore e forza, mi ha insegnato che la memoria non è un esercizio del passato, ma un dovere che può dare un senso al presente.

Oggi, a ottant’anni dal 25 aprile 1945, questi testi assumono un valore diverso, più profondo. Sono frammenti di una storia locale, quella della Resistenza a Voltana, ma anche tasselli di un mosaico più grande: la lotta collettiva per la libertà, per la dignità umana, contro l’oppressione. Raccontano luoghi, nomi, gesti. Raccontano scelte difficili e il coraggio silenzioso di chi ha resistito.

Mio padre ha voluto trasferire a me, e a mia sorella Marinella, una passione: la passione per la memoria, quella autentica, che non celebra, ma interroga. Che non si limita a commemorare, ma cerca di capire. E così abbiamo scritto insieme, per ricordare e ricordare ancora. Perché la memoria non è solo ciò che si conserva, ma ciò che si condivide.

Questo lavoro è quindi un atto d’affetto: verso mio padre, verso Voltana, verso quella parte di storia che troppo spesso rischia di sbiadire. Anche ora che mio padre non c’è più, condividere queste memorie è come continuare a parlargli. E forse, a modo nostro, a resistere ancora.