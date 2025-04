Si ripropone qui un testo che fu scritto dal compianto maestro Francesco Silvagni per ricordare a Voltana, una frazione di Lugo di Romagna, il cinquantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

Questo documento intitolato "Finalmente Liberi!" è una pubblicazione del Comitato Unitario Antifascista di Voltana creata per commemorare il cinquantesimo anniversario della Liberazione di Voltana avvenuta nel 1945. Attraverso diverse sezioni, il testo esplora la storia della Resistenza locale e le sofferenze patite dalla popolazione sotto il regime fascista. L'opera include testimonianze dirette, documenti storici e fotografie con l'obiettivo di preservare la memoria degli eventi e onorare coloro che lottarono per la libertà.

"Finalmente liberi!" rappresenta un importante documento per la comunità di Voltana e per chiunque sia interessato alla storia della Resistenza italiana a livello locale. Attraverso una combinazione di narrazioni generali, testimonianze personali e dati concreti, il testo offre un quadro dettagliato degli eventi che portarono alla Liberazione, onorando la memoria di coloro che vi parteciparono e sottolineando l'importanza di preservare questa memoria per il futuro. Il documento serve da monito contro i pericoli del fascismo e da celebrazione dei valori di libertà, democrazia e solidarietà.