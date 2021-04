A cento anni dalla nascita di Luciano Marescotti

Ho raccontato la corsa a perdifiato di mio padre per sfuggire ai tedeschi

Una mamma mi ha fermato per dirmi che quella storia non l'avrebbe mai dimenticata e che suo figlio gliel'aveva raccontata. Vorrei una scuola così, che lasci un ricordo e storie da custodire, perché la vita, anche in classe, può diventare bella, indimenticabile e commovente.

31 maggio 2020 - Alessandro Marescotti