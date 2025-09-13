Educazione alla cittadinanza
Occorre una grande azione pedagogica di divulgazione dei temi complessi

L'empowerment civico

Cittadini che sappiano distinguere consapevolmente la verità dalla propaganda sono cittadini che guidano la politica senza farsi guidare e che controllano il potere senza farsi controllare. Centrale è l'educazione al pensiero critico e il principio di speranza che deve alimentare i movimenti civici.
13 settembre 2025
Alessandro Marescotti

La più grande sfida oggi è quella di imparare a distinguere la verità dalla propaganda e di non farsi manipolare da quest'ultima.

Riconoscere la propaganda è una cosa complessa quando i temi sono specialistici.

Ma il nostro obiettivo deve essere quello di costruire reti di esperti indipendenti e privi di conflitti di interesse. Assemblea civica a Taranto, piazzetta Gandhi, agosto 2025

Non solo: occorre una grande azione pedagogica di divulgazione e di analisi collaborativa. Dobbiamo promuovere sempre più un'azione popolare di emancipazione dalla propaganda e di crescita dell'empowerment civico.

E' nostro compito far uscire dalla ristretta cerchia degli esperti le verità che ci possono guidare a capire ciò che vogliamo cambiare.  

La visione critica del mondo, l'alfabetizzazione alla terminologia scientifica, la conoscenza dettagliata dei propri diritti, l'accesso all'informazione e un'intelligente strategia di cittadinanza attiva sono le chiavi del successo della nostra mobilitazione.

Contribuire a costruire tutto ciò può generare un "principio di speranza" (si veda il richiamo a Bloch nel campo delle note) fondato non sull'illusione ma sulla consapevolezza.

Cittadini che sappiano distinguere consapevolmente la verità dalla propaganda sono cittadini che guidano la politica senza farsi guidare e che controllano il potere senza farsi controllare.

Note: Per un approfondimento del concetto di empowerment si veda https://nuovadidattica.lascuolaconvoi.it/agire-valutativo/10-la-valutazione-delle-ricadute-della-formazione-e-degli-apprendimenti-nei-contesti-non-formali-e-informali/empowerment/

Strategico nella prospettiva sopra descritta è il critical thinking a cui la pedagogia di John Dewey ha dato un grosso contributo. Si veda https://plato.stanford.edu/entries/critical-thinking/history.html

Il pensiero critico (o critical thinking) è un processo di analisi, valutazione e interpretazione di informazioni, idee e argomenti per formulare giudizi fondati sull'evidenza. Si tratta di una soft skill trasversale che permette di ragionare in modo chiaro e razionale, comprendendo le connessioni logiche tra le idee e mettendo in discussione le convinzioni e i pregiudizi. Sviluppare il pensiero critico è essenziale per prendere decisioni ponderate, risolvere problemi in modo efficace.

Il critical thinking è alla base dell'empowerment e della capacità di separare le informazioni generate dal potere per controllare i cittadini dalle informazioni utili ai cittadini per controllare il potere.

Il pensiero critico è anche alla base del cosiddetto "pensiero di speranza".
Secondo Charles Richard Snyder «La speranza è in realtà un modo di pensare […]; si tratta di una struttura cognitiva basata sulla sensazione di successo che dà come risultato del processo decisionale il raggiungimento di un obiettivo e la pianificazione del percorso per raggiungere l’obiettivo».

La teoria cognitivo-motivazionale della speranza di Snyder descrive la speranza come uno stato cognitivo proattivo, non passivo, costituito da due componenti principali: agentività (la convinzione della propria capacità di raggiungere obiettivi) e percorsi (la capacità di identificare strategie per raggiungere quegli obiettivi). Questa "potere a procedere" consente agli individui di superare ostacoli, acquisire resilienza e resistere alla frustrazione di fronte alle difficoltà.

Sviluppare il pensiero critico in una prospettiva di cambiamento sociale e di cittadinanza attiva consapevole e informata è fondamentale per alimentare la speranza e combattere la rassegnazione.

La dimensione della speranza e dell'utopia è una prospettiva di riflessione critica troppo spesso accantonata come idealismo ingenuo in tempi di grande pragmatismo politico finalizzato al mero compromesso e al "meno peggio". Utile è invece richiamare il principio di speranza a cui Ernst Bloch ha dedicato una importante riflessione che viene qui di seguito schematizzata.

1. Il "principio di speranza" in Bloch
Ernst Bloch (1885-1977) fu un filosofo marxista eterodosso. Scrisse Das Prinzip Hoffnung (Il principio speranza) tra il 1938 e il 1947, in esilio negli Stati Uniti, pubblicandolo poi tra il 1954 e il 1959. L’opera rappresenta una sorta di “enciclopedia dell’utopia”, in cui filosofia, arte, letteratura, religione e politica vengono interpretate come espressioni di una tensione verso ciò che ancora non è, ma potrebbe essere.

2. La speranza come categoria ontologica
Per Bloch la speranza non è un sentimento privato né una vaga attesa passiva, ma un atteggiamento attivo, orientato al futuro, radicato nella condizione umana. L’uomo, a differenza degli altri esseri viventi, è caratterizzato da un “non-ancora-essere” (Noch-Nicht-Sein): una incompiutezza che apre alla possibilità.
Questo orientamento rende la speranza una categoria ontologica e storica, cioè una forza costitutiva dell’essere umano e della realtà stessa.

3. La coscienza anticipante
La speranza opera come “coscienza anticipante” (Vor-Schein), cioè come capacità di immaginare e intravedere possibilità future non ancora realizzate.
Questa coscienza non è mera illusione, ma un’anticipazione che spinge l’azione: prepara il terreno al cambiamento storico.
Esempi di tale anticipazione si trovano nei sogni, nei miti, nelle fiabe, nell’arte, nelle religioni e nelle utopie politiche, che custodiscono immagini di un mondo migliore.

4. La funzione dell’utopia
L’utopia per Bloch non è una fantasia irrealizzabile, ma un orizzonte di senso che alimenta la trasformazione.
Distingue tra:
- utopie astratte: desideri irrealistici, scollegati da un’analisi concreta della società;
- utopie concrete: progetti radicati nella realtà storica, capaci di orientare la prassi politica e sociale verso il cambiamento.
In questo senso, il marxismo per Bloch è una “utopia concreta”: non solo analisi dei rapporti di produzione, ma anche tensione verso una società liberata.

5. Dimensione culturale e religiosa
Bloch rivaluta anche le tradizioni religiose e simboliche: nelle immagini escatologiche (paradiso, messianismo, salvezza) vede prefigurazioni secolarizzabili di una società giusta.
L’arte e la letteratura diventano archivi di speranza, in quanto contengono “tracce del futuro” e immagini del possibile.

6. Attualità del principio speranza
In tempi segnati da crisi ecologiche, guerre e disuguaglianze, il pensiero di Bloch invita a non ridurre il presente a ciò che è dato, ma a riconoscere le potenzialità ancora inespresse. La speranza diventa una forza critica contro il fatalismo e il cinismo, un motore di azione collettiva e trasformazione.

Il “principio speranza” di Bloch è una filosofia della possibilità e dell’apertura al futuro. Non si limita al desiderio individuale, ma diventa coscienza anticipante e forza storica, capace di guidare l’azione politica, culturale e sociale. È una filosofia del “non ancora”, che riconosce nell’uomo e nella storia il seme del cambiamento.
Parole chiave: cittadinanza attiva, ernst bloch, speranza, john dewey

Allegati

  • Le connessioni formative del pensiero critico

    Francesca Coin
    Fonte: Università Ca’ Foscari, Venezia
    1764 Kb - Formato pdf
    Il merito di aver portato l'attenzione sul pensiero critico in tempi moderni viene attribuito al filosofo e pedagogista americano John Dewey.

Articoli correlati

  • Presentazione del libro "Mamme ribelli" al Righi
    Ecodidattica
    Messaggio agli studenti

    Presentazione del libro "Mamme ribelli" al Righi

    Questo libro parla di donne coraggiose che da anni hanno creato una rete di solidarietà e di cittadinanza attiva per difendere i loro figli. Il libro racconta le loro esemplari iniziative contro l'inquinamento dei territori e la difesa della salute dei loro figli e di tutti noi.
    23 aprile 2024 - Alessandro Marescotti
  • Gli studenti di Casal di Principe ricordano il sacerdote martire
    Sociale
    Trent'anni dopo l'omicidio di don Peppe Diana

    Gli studenti di Casal di Principe ricordano il sacerdote martire

    La figura di don Peppe Diana rappresenta un simbolo di speranza e di resistenza alla camorra. La sua memoria è un monito costante contro l'indifferenza e la complicità, invitando ciascuno di noi a non tacere di fronte alle ingiustizie.
    19 marzo 2024 - Redazione PeaceLink
  • Le osservazioni al progetto di dissalatore presentate alla Commissione Ambiente di Taranto
    Ecologia
    Citizen science per il fiume Tara

    Le osservazioni al progetto di dissalatore presentate alla Commissione Ambiente di Taranto

    La cittadinanza si è mobilitata a difesa del fiume Tara e il Comune ha avviato una fase di ascolto e di approfondimento sulla difesa di un luogo molto caro ai tarantini.
    Fulvia Gravame
  • E' nato un comitato contro il dissalatore del fiume Tara
    Ecologia
    Un'altra battaglia per Taranto

    E' nato un comitato contro il dissalatore del fiume Tara

    Dopo i presidi sul fiume Tara del 30 aprile e dell'8 ottobre 2023 e le audizioni nella Commissione Ambiente del Comune di Taranto, è nato un coordinamento di associazioni e cittadini per costruire azioni unitarie a difesa del fiume Tara.
    28 novembre 2023 - Fulvia Gravame
PeaceLink C.P. 2009 - 74100 Taranto (Italy) - CCP 13403746 - Sito realizzato con PhPeace 2.8.18 - Informativa sulla Privacy - Informativa sui cookies - Diritto di replica - Posta elettronica certificata (PEC)