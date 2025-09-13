Occorre una grande azione pedagogica di divulgazione dei temi complessi

L'empowerment civico

Cittadini che sappiano distinguere consapevolmente la verità dalla propaganda sono cittadini che guidano la politica senza farsi guidare e che controllano il potere senza farsi controllare. Centrale è l'educazione al pensiero critico e il principio di speranza che deve alimentare i movimenti civici.