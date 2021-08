Afghanistan: morti più soldati americani per suicidio (30.177) che in combattimento (2.312)

Negli Stati Uniti è aumentato negli ultimi anni il numero di chi dice: "Non saremmo mai dovuti andare in Afghanistan". Era il 49% nel 2014 per salire al 69% quest'anno.

Le vittime dell'attentato delle Torri gemelle, l'11 settembre 2001, furono 2977.

Ecco i numeri di venti anni di guerra in Afghanistan nata in risposta all'attentato dell'11 settembre:

2261 i miliardi di dollari spesi dagli Stati Uniti nella missione militare e civile;

2.312 i soldati americani uccisi nel conflitto;

7057 quelli che hanno perso la vita tra Afghanistan e Iraq.

Si legge sul Corriere della Sera di oggi: "Ma c’è un numero che gira poco: 30.177. È il totale dei veterani che si sono suicidati durante questa guerra al terrore".

Sono morti più soldati americani per suicidio (30.177) che per combattimento (2.312): tredici volte di più.

Anche se in Italia se ne parla poco, non mancano i casi di militari devastati da disturbi di stress post traumatico. Questo è il racconto di Luca alle Iene:

“Eravamo in Afghanistan, ci stavamo spostando da una base avanzata a un posto di combattimento, quando il nostro mezzo è saltato in aria per colpa di un ordigno esplosivo nascosto a due metri da noi, una bomba che chiamiamo ied. Sono stato investito dall’onda d’urto e ho iniziato a vedere tutto in modo rallentato. Sono sceso dal mezzo armi in pugno, per prepararmi allo scontro a fuoco, perché di solito i talebani adottano questa tattica, ma non quella volta. Da allora la mia vita è cambiata completamente tra incubi, psicofarmaci e depressione”.