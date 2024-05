Cosa possiamo fare per lui David McBride, un nuovo caso Assange In questa pagina web puoi leggere la storia di questo coraggioso avvocato militare australiano che ha denunciato i crimini di guerra in Afghanistan. E' stato condannato per aver obbedito alla sua coscienza e rivelato la verità. Alessandro Marescotti 22 maggio 2024

PeaceLink si schiera con fermezza al fianco di David McBride, l'ex avvocato militare australiano condannato a cinque anni e otto mesi di carcere per aver rivelato informazioni sui crimini di guerra commessi dalle truppe australiane in Afghanistan. La sua condanna rappresenta un attacco intollerabile alla libertà di informazione e un ostacolo alla ricerca della verità e della giustizia. In passato, PeaceLink ha criticato apertamente la guerra in Afghanistan, definendola un'operazione fallimentare che ha causato immense sofferenze e destabilizzato la regione. Oggi, le rivelazioni di McBride confermano le nostre preoccupazioni: la guerra non è stata combattuta per i diritti umani, ma per violarli. Il coraggio di McBride nel denunciare crimini di guerra è un atto encomiabile. Egli ha agito con integrità morale, spinto dal senso del dovere di proteggere i civili innocenti e di smascherare le ingiustizie. La sua condanna è un'offesa a tutti coloro che credono nella giustizia e nella trasparenza. PeaceLink chiede che vengano tutelati i whistleblower che denunciano abusi di potere. Non possiamo permettere che la verità venga soffocata e che chi la difende sia perseguitato. Dobbiamo denunciare le violazioni dei diritti umani e a sostenere chi, come McBride, ha il coraggio di sfidare il potere in nome della verità. Invitiamo tutti a chiedere che David McBride non finisca in prigione, contattando l'ambasciata australiana in Italia. Occorre difendere il diritto alla libertà di informazione. La verità non può essere incarcerata. David McBride Fonte: Guardian