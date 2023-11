Rivelò crimini di guerra in Afghanistan: lo stanno processando

David McBride, un ex avvocato militare australiano, è attualmente sotto processo per aver presumibilmente divulgato materiale che è stato successivamente utilizzato per esporre presunti crimini di guerra commessi dalle forze armate australiane in Afghanistan. McBride è accusato di cinque reati, tra cui la divulgazione non autorizzata di informazioni, violazioni della Legge sulla Difesa e il furto di proprietà del Commonwealth. Si è dichiarato non colpevole.

McBride Fonte: https://www.canberratimes.com.au/story/8157165/punishment-by-process-trial-dates-set-for-war-crimes-whistleblower/ Chiudi

McBride avrebbe divulgato materiale all'ABC riguardante l'indagine sulle forze speciali australiane operanti in Afghanistan. I giornalisti dell'ABC hanno successivamente utilizzato i documenti come base per una serie del 2017 sui crimini di guerra australiani intitolata "The Afghan Files".

Il processo dovrebbe concentrarsi su McBride e sul suo diritto di sfidare il segreto militare per agire nell'interesse pubblico. La difesa ha sostenuto che c'è una differenza tra il dovere di una persona di rispettare gli ordini emessi secondo le istruzioni di difesa e le azioni criminali.

Tuttavia, la procura sostiene che il personale militare come McBride non ha protezione per la divulgazione di informazioni segrete senza autorizzazione, anche se ritiene che "farlo promuova l'interesse pubblico". Questo sarebbe "incompatibile con il mantenimento della disciplina nelle forze di difesa", ha detto la procura.

Organizziamo come pacifisti un'azione di sostegno dall'Italia?