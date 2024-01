Da UDIK - Unione Donne Italiane e Kurde - l'appello per il cessate il fuoco in Palestina

Alla Presidente del Consiglio e ai Ministri del Governo Italiano,

ai Membri del Parlamento Italiano,

ai Membri del Parlamento Europeo

L’ Associazione UDIK, Unione Donne Italiane e Kurde, alza la voce, chiedendo un immediato e permanente cessate il fuoco in Palestina

Sono passati oltre 100 giorni dal 7 ottobre. In quel giorno Hamas ha ucciso e rapito civili inermi. Molti ostaggi sono ancora tenuti in condizioni inumane. Sono seguite settimane di bombardamenti indiscriminati da parte del governo israeliano contro la popolazione di Gaza, con scuole ed ospedali divenuti cimiteri. I morti sono oltre 24.000 (di cui più di diecimila i bambini). La maggior parte dei palestinesi è stata costretta a lasciare le proprie case. In Cisgiordania è cresciuta esponenzialmente la violenza da parte di coloni armati contro la popolazione civile palestinese.

Esprimiamo la nostra ferma condanna per l’eccidio del 7 ottobre e per ogni forma di terrorismo ed estremismo e, allo stesso tempo, rivolgiamo un accorato appello a tutte le forze coinvolte per un immediato e permanente cessate il fuoco su tutti i fronti.

Chiediamo che tutti gli ostaggi siano immediatamente liberati e che sia consentita la consegna dei generi di necessità alla popolazione palestinese.

Chiediamo alla comunità internazionale di percorrere con determinazione la soluzione di due popoli, due Stati, israeliano e palestinese, come pure di uno statuto speciale internazionalmente garantito per la Città di Gerusalemme, affinché Israeliani e Palestinesi possano finalmente vivere in pace e sicurezza.

Aderiscono: Istituto Alcide Cervi

Associazione CittàVisibili APS

CISM “Coordinamento Immigrati dal Sud del Mondo”

Centro Pace Legalità “Sonja Slavi” di Mirano

Associazione Civica Lido Pellestrina

Compagno è il mondo, Venezia Metropolitana

Presidio Libera "Domenico Gabriele" del Miranese

Associazione rEsistenze

Donne in Nero del Miranese

19 gennaio 2024 - Spinea (VE)