Guida alla comprensione della guerra in Ucraina: passato, presente e futuro

E' in atto uno scontro militare che sta destabilizzando il panorama internazionale. Viviamo giorni segnati da una fortissima tensione fra la Russia e l'Occidente. In questa guida vengono riportate le varie posizioni in campo, compresa quella del movimento pacifista.

A questa pagina web sarà allegato un libro che si aggiornerà settimana per settimana

Uno scontro militare che sconvolge il mondo

L'invasione russa dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha sconvolto le fondamenta del panorama internazionale. La guerra ha causato centinaia di migliaia di morti, profughi e una profonda crisi umanitaria. Le tensioni tra Russia e Occidente sono ai massimi livelli, con il rischio di un'escalation che potrebbe portare a conseguenze devastanti.

Le radici del conflitto

Le tensioni tra Russia e Ucraina hanno radici profonde, che risalgono al crollo dell'Unione Sovietica nel 1991. La NATO, vista dalla Russia come una minaccia alla sua sicurezza, ha progressivamente ampliato la propria presenza verso est, includendo alcuni ex stati sovietici. L'Ucraina, in particolare, si è trovata al centro di una contesa geopolitica tra Russia e Occidente.

Le diverse posizioni in campo

Russia. La Russia giustifica l'invasione come un'operazione di "denazificazione" e "smilitarizzazione" dell'Ucraina, accusando il governo di Kiev di opprimere la popolazione russofona del Donbass.

La Russia giustifica l'invasione come un'operazione di "denazificazione" e "smilitarizzazione" dell'Ucraina, accusando il governo di Kiev di opprimere la popolazione russofona del Donbass. Ucraina. L'Ucraina si difende dall'invasione russa, considerata illegale e ingiustificata. Il governo di Kiev chiede il sostegno della comunità internazionale per respingere l'aggressione russa.

L'Ucraina si difende dall'invasione russa, considerata illegale e ingiustificata. Il governo di Kiev chiede il sostegno della comunità internazionale per respingere l'aggressione russa. Occidente. L'Occidente (intendendo per Occidente la Nato e alcuni paesi collegati alla Nato) ha condannato l'invasione russa e ha imposto sanzioni economiche alla Russia. L'UE e gli Stati Uniti stanno fornendo armi e sostegno finanziario all'Ucraina.

L'Occidente (intendendo per Occidente la Nato e alcuni paesi collegati alla Nato) ha condannato l'invasione russa e ha imposto sanzioni economiche alla Russia. L'UE e gli Stati Uniti stanno fornendo armi e sostegno finanziario all'Ucraina. Movimento pacifista. Il movimento pacifista ha condannato l'invasione dell'Ucraina ma si oppone alla prosecuzione della guerra che darebbe un vantaggio ulteriore a Putin. Chiede pertanto una soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina ritenendo controproducente e inumana una guerra a oltranza. I pacifisti si mobilitano per chiedere il cessate il fuoco e l'avvio di negoziati di pace. La situazione dell'Ucraina all'inizio del 2024. In arancione le aree occupate dalla Russia. Fonte: Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26088 Chiudi

Un futuro incerto

L'esito della guerra in Ucraina è ancora incerto. A partire dalla fallita controffensiva ucraina del 2003 la guerra è caratterizzata da una lenta e graduale avanzata delle forze russe dotate di superiorità di uomini e mezzi. Il conflitto potrebbe tuttavia durare ancora a lungo, con conseguenze devastanti per il paese e per l'intera Europa se lo scontro dovesse allargarsi.

La comunità internazionale è chiamata a trovare una soluzione diplomatica che ponga fine alla guerra e garantisca al contempo la sicurezza e la sovranità della popolazione ucraina che si riconosce nel governo di Kiev.