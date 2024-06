Gli elementi raccolti suggeriscono che la narrazione di Piazza Maidan come una rivoluzione non violenta è incompleta e fuorviante. Occorre un'indagine più approfondita per comprendere meglio le dinamiche e i responsabili di quegli eventi drammatici.

Quello che è avvenuto a Piazza Maidan nel 2014 merita un approfondimento che finora è mancato. La narrazione dominante ha descritto Piazza Maidan come una rivoluzione popolare non violenta, repressa nel sangue da un governo filo-russo. Tuttavia, questa versione dei fatti è poco credibile e va riesaminata con maggiore attenzione.

La cronaca degli eventi racconta un crescendo di tensione e di scontri.

La situazione degenerò con l'apparizione di misteriosi cecchini che aprirono il fuoco sia sui poliziotti che sui manifestanti, alimentando il caos e creando le condizioni per quello che è stato definito "un colpo di Stato" contro il governo democraticamente eletto. Questi anonimi tiratori, mai identificati, avevano operato in momenti cruciali anche in altre rivolte internazionali, come in Romania nel 1989, in Russia nel 1993, in Venezuela nel 2002, in Thailandia e Kirghizistan nel 2010, e durante le Primavere Arabe del 2011. In tutti questi casi, la presenza di cecchini fu un preludio a tentativi di golpe contro i governi in carica.

Un elemento cruciale emerse quando il ministro degli Esteri estone Urmas Paet rivelò in una conversazione con l’alto rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Catherine Ashton, che i cecchini non erano stati inviati dal governo di Yanukovich, ma agivano presumibilmente sotto la direzione di elementi all’interno della coalizione d’opposizione. L'audio della discussione, intercettata e diffusa dai servizi di intelligence russa, mostrava chiaramente che Ashton non rimase sorpresa dalle rivelazioni di Paet.

Barricate a piazza Maidan nel 2014 Autore: Mstyslav Chernov/ UnFrame Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Rivolta_di_Kiev Chiudi

Ulteriori prove sono state raccolte dai servizi segreti ucraini. Un video mostra Sergeij Pašinskij, deputato del partito Bat’kivščyna, incaricare il funzionario del Ministero degli Interni Jurij Sobolta di far sparire un'auto governativa contenente un fucile di precisione con mirino ottico. Era il 18 febbraio 2014. Successivamente, un'inchiesta di Gabriel Gatehouse della BBC documentò che il 20 febbraio, due giorni dopo il ritrovamento del fucile, alcuni simpatizzanti del fronte anti-Yanukovich aprirono il fuoco dalla sommità di edifici sotto il controllo dei manifestanti. Un cecchino anonimo, chiamato 'Sergeij', rivelò a Gatehouse di essere stato contattato un mese prima di Euro-Maidan da un ufficiale in congedo, che gli propose di sparare sui manifestanti "per il bene del Paese".

Scrive Yurii Colombo: "In piazza Maidan non spararono solo cecchini dei gruppi neofascisti ma anche mercenari assoldati dagli americani per mezzo dell’ex-presidente georgiano «Misha» Shakashvili. Che Shakashivili fosse nella manica della Cia, non c’è mai stato dubbio alcuno. Il suo ruolo di provocazione nei confronti della Russia divenne evidente sin dai tempi della guerra russo-georgiana del 2008".

Questi elementi suggeriscono che la narrazione di Piazza Maidan come una rivoluzione non violenta è incompleta e fuorviante. Occorre un'indagine più approfondita per comprendere meglio le dinamiche e i responsabili di quegli eventi drammatici.