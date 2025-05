La guerra tra India e Pakistan: perché?

Negli anni, il Kashmir è diventato terreno di scontro non solo per questioni identitarie e religiose, ma anche per interessi strategici: la regione è cruciale per il controllo delle risorse idriche (il fiume Indo nasce qui)

Il Pakistan (arancione) e l'India (verde) Fonte: Wikipedia Chiudi

La crisi tra India e Pakistan è il risultato di una lunga disputa territoriale e di rivalità geopolitiche che coinvolgono anche attori globali come Cina e Occidente. Pechino, pur storicamente vicina al Pakistan, si propone oggi come mediatore per evitare una destabilizzazione regionale. L’Occidente mantiene fino a ora una posizione di equilibrio.

Il conflitto

Il conflitto tra India e Pakistan ha radici storiche e geopolitiche profonde, principalmente legate alla contesa sulla regione del Kashmir. Dopo la fine del dominio coloniale britannico nel 1947, la spartizione del subcontinente indiano portò alla nascita di due stati: l’India a maggioranza hindu e il Pakistan a maggioranza musulmana. Il principato del Kashmir, a maggioranza musulmana ma governato da un maharaja hindu, fu teatro di una scelta controversa che innescò la prima guerra tra i due Paesi e una disputa mai risolta.

La regione del Kashmir Fonte: Wikipedia Chiudi

Negli anni, il Kashmir è diventato terreno di scontro non solo per questioni identitarie e religiose, ma anche per interessi strategici: la regione è cruciale per il controllo delle risorse idriche (il fiume Indo nasce qui) e rappresenta un corridoio geografico tra Sud e Centro Asia.

La Linea di Controllo (LoC), che divide il Kashmir amministrato dall’India da quello sotto controllo pakistano, è stata teatro di numerose guerre e scontri armati, con frequenti infiltrazioni di gruppi jihadisti e accuse reciproche di sostegno al terrorismo.

Con la fine dal Raj britannico in India, il principato divenne oggetto di contesa fra India e Pakistan con una guerra che scoppiò nel 1947-48 che portò alla divisione della regione tra i due paesi.

Nel 1962 la Cina, dopo un breve conflitto con l'India occupò una parte del territorio.

Altri tre conflitti scoppiarono negli anni successivi tra India e Pakistan.

Fino al 2019 la parte indiana, il Jammu e Kashmir ha goduto di ampie condizioni di autonomia garantite a livello costituzionale, unilateralmente revocate quell'anno dal potere centrale indiano.