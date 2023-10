Le loro voci non si placano

Premio Nobel per la Pace 2023 Fonte: Ansa Chiudi

Le stanze della sezione 209 del carcere di Evin di Teheran sono spoglie, intonacate di bianco, striminzite, grandi forse 2 x 2 metri e senza mobilio. Al loro interno il regime iraniano rinchiude i detenuti in isolamento. Ai prigionieri non è consentito di lasciare la propria cella per giorni, settimane, anzi, a volte per mesi - a meno che non debbano sottoporsi a uno dei tanti interrogatori. Alla fine, gli aguzzini riescono a sopraffare psicologicamente qualche detenuto: si dichiarano colpevoli di reati che non hanno mai commesso.



Quando si confessa, «non si prova che odio verso sé stessi», afferma uno dei protagonisti del documentario della Premio Nobel per la Pace 2023 White Torture, così chiamato dal nome del metodo di tortura che prevede l’isolamento. È stato girato in Iran nel 2021, in condizioni oltremodo avverse.

Mohammadi stessa, infatti, vi si trova rinchiusa. Insieme ai registi Vahid Zarezadeh e Gelareh Kakavand, durante una breve parentesi fuori dal carcere, ha intervistato una serie di ex detenuti e si è fatta raccontare la loro esperienza dietro le sbarre. Le umiliazioni, la violenza e la solitudine.

Riacquistare il contatto con la realtà

Nell’ambito dell’Human Rights Film Festival di Berlino, il documentario è stato proiettato al cinema Colosseum, su iniziativa della giornalista e attivista per i diritti umani Düzen Tekkal. Durante il suo discorso, Tekkal ha sottolineato l’attualità del tema e lodato Mohammadi, «per aver fatto sentire così chiaramente la sua voce, benché privata del contatto con la realtà».

Oggi è più attuale che mai non solo per via dell’assegnazione del Nobel per la Pace a Narges Mohammadi. Anche gli attacchi di Hamas ai danni di Israele della settimana scorsa dicono qualcosa sul regime dei mullah. Questo, infatti, non solo opprime la popolazione iraniana, ma sostiene anche finanziarmente Hamas.

Il documentario non trae la sua forza dalla forma, è la drasticità delle descrizioni e delle condizioni in cui è stato prodotto a renderlo speciale. White Torture svela il clima ostile all’arte che domina nel Paese governato, a partire dalla Rivoluzione islamica del 1979, da un regime teocratico e autoritario. Nei viaggi in macchina attraverso la città di Teheran la telecamera rimane parzialmente nascosta, il suono è confuso. Ciò malgrado, il film è coinvolgente.

Le interviste testimoniano anche gli effetti a lungo termine del trattamento disumano. Una persona torturata equipara l’isolamento a un tritacarne. All’inizio ancora un individuo, alla fine si sentiva solo «materiale umano». Parlare per il documentario a proposito delle torture, li espone nuovamente al pericolo: quattro dei protagonisti sono tornati in carcere.

In Iran i registi subiscono forti pressioni. Nel lungometraggio di Mohammadi, per qualche istante, vediamo camminare per le strade della capitale iraniana anche Jafar Panahi, il cui film, realizzato segretamente, Taxi Teheran si è aggiudicato l’Orso d’oro alla Berlinale 2015. Anche Panahi nell’estate del 2022 è stato arrestato, per poi essere rimesso in libertà solo lo scorso febbraio, dopo aver indetto lo sciopero della fame.

Il co-regista Vahid Zarezadeh dopo la proiezione ha raccontato come ha reagito il regime. Lo hanno minacciato: «Sei un pezzo di frutta che si è mischiato con della frutta marcia. Perciò marcirai anche tu».

Un’altra prigioniera politica rinchiusa nel carcere di Evin è la madre di Mariam Claren: Nahid Taghavi è attivista per i diritti umani e vicina di cella di Mohammadi. Claren ha descritto il momento in cui quest’ultima ha saputo che le sarebbe stato conferito il Nobel per la Pace. «È stata modesta, erano tutt’e due felici».

La loro documentazione rispecchia lo slogan attorno a cui ruota il Movimento di liberazione iraniano. Slogan che riassume anche il lavoro di Mohammadi: «Jin, Jiyan, Azadi». Donna, vita, libertà.