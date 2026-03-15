Storytellers for Peace: voci dal mondo per raccontare la pace

C'è un progetto che dimostra come la narrazione possa diventare uno strumento concreto di pace e di incontro tra culture diverse. Si chiama Storytellers for Peace — Narratori per la Pace — ed è una rete internazionale che dal 2016 unisce scrittori, narratori, autori, attori e musicisti di tutto il mondo in un'unica, potente voce collettiva.

Nata nel giugno del 2016, Storytellers for Peace è una rete internazionale di narratori che crea storie collettive attraverso video. Gli artisti provengono da ogni angolo del pianeta e raccontano storie di pace, giustizia, uguaglianza e diritti umani.

Il metodo è tanto semplice quanto efficace: ogni partecipante registra un video narrando nella propria lingua madre, e i contributi vengono poi montati insieme in un'unica opera collettiva. Il risultato è un mosaico di lingue, voci e culture che si intrecciano per costruire un messaggio comune: il mondo può essere bello e pacifico quando si unisce attorno a valori condivisi.

Storytellers for Peace Autore: Storytellers for Peace Fonte: https://www.storytellersforpeace.com/home Chiudi

Chi sono gli Storytellers

La rete raccoglie artisti da ogni continente: dall'Eritrea all'Argentina, dalla Germania all'India, dagli Stati Uniti alle Filippine, passando per Bangladesh, Sri Lanka, Colombia, Uruguay, Australia, Spagna, Portogallo e molti altri paesi ancora. Non si tratta solo di scrittori professionisti: la rete accoglie chiunque abbia una storia da raccontare e voglia farlo.

Nel corso degli anni il progetto ha coinvolto narratori da numerosi paesi, dando vita a produzioni video dedicate a temi globali come i diritti dei bambini, la solidarietà internazionale, l'acqua come bene comune e le migrazioni. Sempre con uno sguardo attento alle ricorrenze e alle giornate internazionali delle Nazioni Unite.

Dieci anni di storie: il World Storytelling Day 2026

Nel 2026 Storytellers for Peace raggiunge un traguardo straordinario: dieci anni di attività. Per celebrare questo anniversario, il progetto ha scelto di partecipare al World Storytelling Day — la giornata mondiale dedicata all'arte del racconto — con una nuova iniziativa globale di particolare significato.

Il tema ufficiale del 2026 è "Light in the Dark" (Una luce nell'oscurità): narratori, artisti, autori, attori e performer provenienti da diversi paesi del mondo hanno contribuito alla creazione di una playlist internazionale di video di storytelling, pubblicata su YouTube, in cui attraverso storie brevi, personali e universali esplorano il significato di trovare una luce anche nei momenti più oscuri della storia e della vita umana.

La playlist è disponibile qui: Guarda la playlist su YouTube

Questa edizione rappresenta non solo la partecipazione a una giornata internazionale, ma un momento celebrativo che guarda indietro a dieci anni di narrazioni collettive e in avanti alla forza continua di un progetto che dimostra come lo storytelling possa diventare strumento di dialogo, empatia e trasformazione sociale.

Alessandro Ghebreigziabiher, il fondatore

Il progetto Storytellers for Peace porta la firma di un artista italiano: Alessandro Ghebreigziabiher. E' nato a Napoli il 20 maggio 1968 da padre eritreo e madre italiana. Scrittore, narratore e attore teatrale, nel 2016 ha fondato il gruppo internazionale Storytellers for Peace, composto da artisti provenienti da tutto il mondo, con l'obiettivo di creare video collettivi in più lingue sulla pace e i diritti umani.

Nel 2005 aveva già creato il Laboratorio di teatro-narrazione "Il dono della diversità", diventandone direttore artistico a partire dal 2006. La sua biografia è di per sé una storia di confini attraversati e identità plurali: si definisce "nato tra due Sud", quello africano e quello napoletano. Dal 2007 pubblica video-storie sul proprio canale YouTube e dal 2008 scrive su Storie e Notizie, dove propone racconti spesso ispirati da fatti realmente accaduti.

Perché questo progetto ci riguarda

Storytellers for Peace sceglie la strada della parola come cura e della bellezza come resistenza. Ogni video prodotto dalla rete è una risposta concreta all'indifferenza e all'ostilità: dimostra che artisti di culture lontanissime possono costruire insieme qualcosa di significativo, ognuno con la propria voce, nella propria lingua, senza rinunciare alla propria identità.

Sito ufficiale: www.storytellersforpeace.com

Contatti stampa: storytellersforpeace@gmail.com