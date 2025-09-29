Altro > Teatro
Fondatrice della compagnia teatrale Instabili Vaganti

Premiata la regista tarantina Anna Dora Dorno

L'artista è stata premiata insieme a figure di spicco del panorama artistico e culturale mondiale, tra cui la ricercatrice e attivista libanese Hanan Al-Hajj Ali e l’attrice egiziana Farida Fahmy.
29 settembre 2025
Redazione PeaceLink

Instabili vaganti, un momento della rappresentazione della compagnia teatrale

La regista tarantina Anna Dora Dorno, fondatrice della compagnia teatrale Instabili Vaganti, ha ricevuto il 25 settembre un’onorificenza all’Eazees International Women's Theatre Festival del Cairo. Il riconoscimento, assegnato durante la cerimonia di apertura del festival, sottolinea il suo lavoro come artista interdisciplinare di rilievo internazionale.

Dorno è stata premiata insieme a figure del panorama artistico e culturale internazionale, tra cui la ricercatrice e attivista libanese Hanan Al-Hajj Ali e l’attrice egiziana Farida Fahmy.

Protagonista del teatro sperimentale e di ricerca, Anna Dora Dorno ha sviluppato un linguaggio ibrido che intreccia azione performativa, ricerca vocale, musica, danza e video arte. Le sue opere sono state ospitate in oltre venti paesi, in luoghi particolarmente significativi come l’Old Vic Theatre di Londra e il sito UNESCO di Cartagine a Tunisi.

Si allega il comunicato.

Note: Qui un'intervista ad Anna Dora Dorno

Instabili Vaganti, made in ILVA
https://www.youtube.com/watch?v=QWs8ne5acc4
Parole chiave: cultura, ilva, teatro

Allegati

