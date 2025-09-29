Premiata la regista tarantina Anna Dora Dorno

L'artista è stata premiata insieme a figure di spicco del panorama artistico e culturale mondiale, tra cui la ricercatrice e attivista libanese Hanan Al-Hajj Ali e l’attrice egiziana Farida Fahmy.

La regista tarantina, fondatrice della compagnia teatrale Instabili Vaganti , ha ricevuto il 25 settembre un’onorificenza all’del Cairo. Il riconoscimento, assegnato durante la cerimonia di apertura del festival, sottolinea il suo lavoro come artista interdisciplinare di rilievo internazionale.

Protagonista del teatro sperimentale e di ricerca, Anna Dora Dorno ha sviluppato un linguaggio ibrido che intreccia azione performativa, ricerca vocale, musica, danza e video arte. Le sue opere sono state ospitate in oltre venti paesi, in luoghi particolarmente significativi come l’Old Vic Theatre di Londra e il sito UNESCO di Cartagine a Tunisi.

