I primi 100 giorni cominciavano dal giorno della sua elezione il 9 giugno 2025 e terminano il 17 settembre 2025.



Come si può leggere, nel programma dei suoi primi 100 giorni c'era il "Tavolo Permanente di Vigilanza Ambientale".



Il Tavolo dovrebbe essere aperto - si legge nel programma della coalizione di Piero Bitetti - a "comitati cittadini e realtà associative del territorio con funzione di monitoraggio costante sulle criticità ambientali e particolare attenzione alla qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo". Tale tavolo sarà "convocato periodicamente con pubblicazione permanente dei dati".



Attendiamo con fiducia. Siamo al 99° giorno.