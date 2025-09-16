Taranto Sociale

Osservatorio politico
Gli impegni ambientali del sindaco di Taranto

"Tavolo Permanente di Vigilanza Ambientale"

Il Tavolo dovrebbe essere aperto - si legge nel programma relativo ai primi 100 giorni di governo - a "comitati cittadini e realtà associative del territorio con funzione di monitoraggio costante sulle criticità ambientali e particolare attenzione alla qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo".
16 settembre 2025
Alessandro Marescotti

Il Sindaco di Taranto Piero Bitetti ha preso alcuni impegni con i cittadini di Taranto per i suoi primi 100 giorni di governo.

I primi 100 giorni cominciavano dal giorno della sua elezione il 9 giugno 2025 e terminano il 17 settembre 2025.

Come si può leggere, nel programma dei suoi primi 100 giorni c'era il "Tavolo Permanente di Vigilanza Ambientale".

Il Tavolo dovrebbe essere aperto - si legge nel programma della coalizione di Piero Bitetti - a "comitati cittadini e realtà associative del territorio con funzione di monitoraggio costante sulle criticità ambientali e particolare attenzione alla qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo". Tale tavolo sarà "convocato periodicamente con pubblicazione permanente dei dati".

Attendiamo con fiducia. Siamo al 99° giorno.

