"Tavolo Permanente di Vigilanza Ambientale"
I primi 100 giorni cominciavano dal giorno della sua elezione il 9 giugno 2025 e terminano il 17 settembre 2025.
Come si può leggere, nel programma dei suoi primi 100 giorni c'era il "Tavolo Permanente di Vigilanza Ambientale".
Il Tavolo dovrebbe essere aperto - si legge nel programma della coalizione di Piero Bitetti - a "comitati cittadini e realtà associative del territorio con funzione di monitoraggio costante sulle criticità ambientali e particolare attenzione alla qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo". Tale tavolo sarà "convocato periodicamente con pubblicazione permanente dei dati".
Attendiamo con fiducia. Siamo al 99° giorno.
Allegati
Programma del sindaco di Taranto Piero Bitetti744 Kb - Formato pdfContiene la parte relativa ai primi 100 giorni
Articoli correlati
- Il caso dell'acciaieria della città inglese di Scunthorpe
Sulla decarbonizzazione del ciclo siderurgicoA Taranto sembra prevalere la tattica di rinviare il passaggio all’acciaio “verde” ad un lontano futuro, magari responsabilità di altri affidando alla vigente autorizzazione integrata ambientale dello stabilimento ILVA il proseguimento di un’attività siderurgica svantaggiosa, inquinante e funesta.12 settembre 2025 - Roberto Giua
- Al Sindaco di Taranto Piero Bitetti
Richiesta di riattivazione ed estensione dell’Osservatorio Ambientale del Comune di TarantoL’Osservatorio era nato con l’obiettivo di rendere pubblici e facilmente accessibili tutti i dati, le relazioni, i documenti e i provvedimenti inerenti le questioni ambientali e sanitarie di competenza o nella disponibilità del Comune di Taranto.Alessandro Marescotti
- Assemblea dei movimenti per la giustizia ambientale e sociale verso la Cop30 di Belém
Lottiamo assieme contro il Carbon Mortality CostQuesta è la relazione letta a nome di PeaceLink all'incontro "Le armi o la vita" che si svolto a Roma. Al centro della relazione c'è il Carbon Mortality Cost della produzione siderurgica.8 settembre 2025 - Alessandro Marescotti
- Glossario dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
Guida all'AIA 2025 per lo stabilimento siderurgico ILVA di TarantoSi riporta il Parere Istruttorio Conclusivo con le 472 prescrizioni, il Piano di Monitoraggio e Controllo, il Decreto Ministeriale AIA e la proposta di Valutazione di Impatto Sanitario presentata da Acciaierie d'Italia. L’Autorizzazione Integrata Ambientale vale 12 anni a partire dal 4 agosto 2025.7 settembre 2025 - Alessandro Marescotti
Sociale.network