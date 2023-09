"Australia, fatti sentire per Julian Assange!" hanno scandito gli attivisti davanti alle ambasciate.

Attivisti davanti all'Australia House, Londra, 2 settembre 2023. Fonte: Team Assange London Chiudi



In diciassette città di tutto il pianeta - Sydney, Melbourne, Wellington, Londra, Bruxelles, L'Aia, Parigi, Roma, Milano, Genova, Madrid, Stoccolma, Dublino, Toronto, Chicago, Tulsa, Città del Messico - la gente si è riunita spontaneamente davanti all'ambasciata o al consolato australiano locale, o a qualche altro edificio legato al continente australe, per ringraziare il popolo australiano per il massiccio sostegno dato al loro compatriota Julian e per esortare il governo di Canberra ad ascoltare le loro voci e a riportare Julian a casa.



Dal momento che il 3 settembre è la festa del papà in Australia, i sit-in hanno pure voluto ricordare che Julian, come padre, non ha mai visto i suoi figli più piccoli, di 4 e 6 anni, se non da neonati o dietro le sbarre della prigione. Gli attivisti hanno anche voluto rendere omaggio al padre di Julian, John Shipton, che, pur settantenne, gira instancabilmente in tutto il mondo per perorare la causa del figlio che attende l'estradizione negli Stati Uniti e una possibile condanna a 175 anni per aver rivelato crimini di guerra utilizzando documenti riservati.



Manifestanti francesi pro Assange si riuniscono vicino all'ambasciata australiana a Parigi, 3 settembre 2023. Autore: Serge D’Ignazio Fonte: per gentile concessione del Comité de soutien Assange. Chiudi

Durante il loro sit-in, gli attivisti di Boston hanno ricordato ai partecipanti che l'Alta Corte del Regno Unito è in pausa estiva fino al 2 ottobre. Ma poco dopo, i giudici annunceranno se concederanno o meno ad Assange un'ultima possibilità di fare appello contro la sua estradizione. Quel giorno viene chiamato "giorno X" perché se la richiesta di appello viene respinta, Julian potrebbe essere immediatamente messo su un aereo per gli Stati Uniti e quindi per un destino da ergastolano. Infatti, le pratiche per l'estradizione sono già state preparate e firmate: l'allora ministro dell'Interno Pritti Patel ha messo la firma un anno fa, il 7 giugno 2022.



Davide Dormino si rivolge alla folla fuori dall'ambasciata australiana a Roma il 2 settembre 2023. Fonte: Free Assange Roma Chiudi



A Milano, gli attivisti del Comitato per la Liberazione di Julian Assange - Italia hanno detto a una folla di 120 sostenitori, riuniti fuori dal Consolato australiano, che "il caso Assange è un caso di persecuzione politica che non ha nulla a che vedere con le questioni giudiziarie, che vengono utilizzate in modo arbitrario, creando così un pericoloso precedente per lo Stato di diritto".





Nella capitale britannica, una dozzina di manifestanti del Team Assange London si sono riuniti sulla Strand davanti all'Australia House per cantare "Albo [Albanese] mantieni la promessa elettorale! Liberate Assange!" (vedi foto).



Come spronata dai molteplici sit-in in tutto il mondo, una delegazione di parlamentari australiani provenienti da tutto lo spettro politico si recherà a Washington DC questo mese per esortare i politici e i funzionari statunitensi a rinunciare ai tentativi di estradare Assange.



La delegazione trasversale comprenderà l'ex vice primo ministro e leader dei Nationals Barnaby Joyce, il deputato laburista Tony Zapia, la deputata indipendente Monique Ryan, il deputato liberale Alex Antic, il deputato dei Verdi Peter Whish-Wilson e il deputato David Shoebridge. Incontreranno membri del Congresso e del Senato, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il Dipartimento di Giustizia, nonché importanti think-tank e ONG tra cui l'American Civil Liberties Union (ACLU), la Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE), il Committee to Protect Journalists e Reporters Without Borders.





Gabriel Shipton, fratello di Julian che accompagnerà i parlamentari, ha dichiarato: "Gli australiani considerano gli Stati Uniti come il nostro più stretto alleato e molti sono orgogliosi delle strette relazioni che i nostri due Paesi intrattengono. Ma in questo momento Julian viene tenuto in ostaggio da un'amministrazione statunitense vendicativa e questo sta danneggiando le relazioni tra Stati Uniti e Australia".



Inoltre, hanno osservato i parlamentari, la persecuzione di Julian Assange offre a Stati rivali come Cina e Russia, criticati in Occidente per la persecuzione dei giornalisti, l'opportunità di sostenere che gli Stati Uniti fanno esattamente la stessa cosa. Un smacco alla propria reputazione che il governo americano dovrebbe voler evitare, rinunciando alla richiesta di estradizione.