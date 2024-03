La guerra in Ucraina: un grande affare per Washington

Himars Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/M142_HIMARS#/media/File:HIMARS_-_missile_launched.jpg Chiudi

Comunque vada a finire, la guerra in Ucraina ha avuto un impatto dirompente sull'ordine geopolitico mondiale, con conseguenze di vasta portata che si estendono ben oltre il teatro di guerra. E mentre le sirene suonano ancora a Kiev e le bombe cadono sul Donbass, un attore emerge come il principale beneficiario di questo conflitto: gli Stati Uniti d'America.

Ristabilire il primato militare. L'invasione russa dell'Ucraina ha spinto i paesi europei ad aumentare la spesa per la difesa e a rafforzare i propri arsenali. Washington, da sempre leader militare della NATO, si è ritrovata al centro di questo rinnovato fervore bellico, assumendo un ruolo di guida e rafforzando la propria egemonia militare sull'Occidente.

Aumentare la vendita di armi. La guerra in Ucraina ha innescato una corsa al riarmo in Europa. I paesi europei, preoccupati per la sicurezza, hanno stanziato miliardi di euro per l'acquisto di nuove armi. Le aziende americane, leader nel settore della difesa, si sono trovate in una posizione privilegiata, beneficiando di un boom di ordini e contratti. Un vero e proprio Eldorado per l'industria bellica statunitense.

Gli Stati Uniti hanno aumentato le esportazioni di Gas Naturale Liquefatto (GNL) e la guerra in Ucraina hanno favorito questa crescita dell'export che punta a rimpiazzare il gas russo Autore: ISPI Fonte: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/blocco-usa-al-gnl-tanto-rumore-per-nulla-163231 Chiudi

Sostituire le esportazioni energetiche russe. Le sanzioni imposte alla Russia hanno avuto un effetto boomerang sull'Europa, che si è trovata a dover fronteggiare una grave crisi energetica. Gli Stati Uniti hanno colto l'occasione per rimpiazzare il gas russo con il proprio GNL, aumentando considerevolmente le esportazioni verso il Vecchio Continente. Un business miliardario che non solo ha riempito le casse americane, ma ha anche reso l'Europa più dipendente da Washington per le sue forniture energetiche.

Un'Europa più dipendente da Washington. Le conseguenze della guerra in Ucraina hanno reso l'Europa più vulnerabile e dipendente dagli Stati Uniti. L'Europa si trova ora ad affrontare una serie di sfide, dalla sicurezza energetica alla difesa, che può risolvere solo con l'aiuto di Washington. Un'occasione d'oro per gli Stati Uniti per rafforzare la propria influenza sull'Europa e consolidare il proprio dominio geopolitico.

In conclusione, la guerra in Ucraina ha avuto un impatto dirompente sull'ordine geopolitico mondiale, con conseguenze di vasta portata che si estendono ben oltre il teatro di guerra. E mentre il bilancio in termini di vite umane e sofferenza è ancora in corso, una cosa è certa: gli Stati Uniti d'America sono usciti da questo conflitto come i grandi vincitori.