È iniziato il primo corso di Intelligenza Artificiale generativa per la pace

17 aprile 2024 - È iniziato oggi, con grande partecipazione e interesse, il primo corso di Intelligenza Artificiale generativa per la pace e il bene comune, organizzato da Pax Christi e PeaceLink. Il corso, presentato da Norberto Julini, coordinatore nazionale di Pax Christi, si pone l'obiettivo di "alfabetizzare" i partecipanti all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale generativa per la creazione di testi e prodotti utili al giornalismo online e al mediattivismo.

Alessandro Marescotti, animatore digitale con pluriennale esperienza nella scuola secondaria superiore, è il docente del corso. Nella prima lezione, Marescotti ha focalizzato l'attenzione sul rapporto tra mediattivismo e Intelligenza Artificiale, evidenziando le potenzialità di questa tecnologia per amplificare la voce di chi si batte per la pace e la giustizia.

Le prossime lezioni, in programma per il 24 aprile, l'8 maggio e il 15 maggio, si concentreranno sugli aspetti pratici. I partecipanti esploreranno tre diverse piattaforme di Intelligenza Artificiale generativa, impareranno a progettare attività per la pace con questa tecnologia e, infine, valuteranno i risultati ottenuti creando una comunità di pratica per condividere materiali, attività e competenze.