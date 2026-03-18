L’intelligenza artificiale può aiutare l’omnicrazia?

Il concetto di omnicrazia Autore: PeaceLink Fonte: Wikipedia (voce Aldo Capitini) Chiudi

L’idea di omnicrazia elaborata da Aldo Capitini indica un orizzonte politico molto esigente: il potere di tutti. Non una democrazia limitata alla delega elettorale, ma un processo continuo di ascolto, partecipazione e costruzione condivisa delle decisioni.

Capitini immaginava una società in cui le scelte pubbliche nascono dal dialogo aperto, dal contributo delle persone comuni e dalla responsabilità diffusa. Oggi, grazie alle tecnologie digitali e all’intelligenza artificiale, alcune condizioni pratiche di questo ideale stanno diventando più realistiche.

La rivoluzione silenziosa delle videoriunioni

Per molto tempo le riunioni nazionali di associazioni, movimenti e organizzazioni sono state di fatto riservate a pochi. Partecipava chi aveva il tempo e le risorse per spostarsi: dirigenti, funzionari, sindacalisti o politici a tempo pieno.

Chi viveva lontano, chi lavorava, chi non poteva permettersi viaggi costosi restava inevitabilmente escluso.

Le videoriunioni hanno cambiato radicalmente questo scenario. Oggi una riunione nazionale può essere seguita e partecipata da casa. Questo significa:

maggiore inclusione territoriale

partecipazione di persone che prima restavano ai margini

ampliamento del pluralismo interno alle organizzazioni

È in atto una piccola ma significativa rivoluzione democratica.

Il rischio della partecipazione solo apparente

Tuttavia questa rivoluzione può essere facilmente neutralizzata. Accade quando la partecipazione resta solo formale.

Molti riconoscono una dinamica ricorrente: si invita a parlare, si apre il dibattito, ma le decisioni finali sono già state prese altrove. Il confronto diventa una sorta di rituale. Formalmente è una discussione collettiva, ma in realtà il processo decisionale resta concentrato.

C’è poi un problema più semplice ma non meno importante: la memoria del dibattito.

Spesso le riunioni non lasciano una traccia accurata. Il verbale non viene redatto, oppure è superficiale e incompleto. Così interventi, idee e proposte si perdono. La discussione si dissolve e il lavoro collettivo non produce conoscenza condivisa.

L’IA come strumento di trasparenza

Qui entra in gioco una nuova risorsa: l’intelligenza artificiale.

Oggi esistono strumenti che permettono di trascrivere automaticamente una riunione e di trasformarla in un documento ordinato e consultabile. Tali strumenti possono produrre:

la trascrizione integrale della discussione

l’organizzazione degli interventi persona per persona

riassunti tematici del dibattito

una sintesi finale dei punti principali emersi

Il verbale non è più una ricostruzione frettolosa ma diventa una fotografia precisa del processo partecipativo.

Dal dibattito alla scrittura collettiva

La trascrizione automatica apre anche una possibilità più interessante.

Una volta raccolti tutti gli interventi, il gruppo può passare a una fase successiva: costruire insieme una sintesi ragionata del dibattito.

L’intelligenza artificiale può aiutare a individuare:

i nodi principali della discussione

i punti di convergenza

i contributi originali portati dai partecipanti

Da qui può nascere una forma di scrittura collettiva. Non più interventi isolati che si disperdono nel tempo, ma un documento elaborato insieme che rappresenta davvero il lavoro comune.

È anche un modo per evitare una sensazione diffusa nelle riunioni: quella di parlare a vuoto.

Migliorare la qualità del confronto

Un effetto interessante emerge quasi subito: quando le persone sanno che il loro intervento sarà trascritto e sintetizzato, tendono a prepararsi meglio.

Diminuiscono gli interventi improvvisati e prolissi. Cresce l’attenzione alla chiarezza. Si cerca di portare contributi più strutturati.

La tecnologia, in questo caso, non sostituisce la partecipazione. Può però educare alla qualità del dialogo.

Un piccolo passo verso l’omnicrazia

Naturalmente l’intelligenza artificiale non risolve i problemi della democrazia. Se le decisioni sono già prese altrove, nessun algoritmo potrà renderle realmente partecipative.

Ma gli strumenti digitali possono rafforzare la trasparenza, la memoria collettiva e la responsabilità condivisa.

Videoriunioni accessibili, trascrizioni automatiche, sintesi condivise: sono strumenti che aiutano a trasformare la discussione in conoscenza comune e il confronto in decisione consapevole.

Forse proprio in questo tipo di pratiche si intravede una realizzazione concreta dell’idea di “potere di tutti” che stava a cuore a Aldo Capitini.

La tecnologia, se usata con spirito critico e cooperativo, può diventare un alleato di quella democrazia più profonda che Capitini chiamava omnicrazia: una società in cui nessuno è escluso dall’ascolto e dalla costruzione del bene comune.