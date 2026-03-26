Fermata la sorveglianza di massa
Via libera alla vera tutela dei minori!
La controversa sorveglianza di massa dei messaggi privati in Europa è finita. Dopo che il Parlamento europeo aveva già respinto il 13 marzo la scansione indiscriminata e generalizzata delle chat da parte dei colossi tecnologici statunitensi, le forze conservatrici avevano tentato una manovra politicamente molto discutibile: forzare una nuova votazione per far passare comunque la proroga della legge.
In un voto al cardiopalma, il Parlamento Europeo ha però spento definitivamente oggi le velleità di sorveglianza: con una maggioranza risicatissima, di un solo voto, l'assemblea ha innanzitutto bocciato la valutazione automatizzata di foto e messaggi privati sconosciuti come "sospetti" o "non sospetti". Nella successiva votazione finale, il testo residuo così modificato non ha poi raggiunto la maggioranza necessaria.
Questo significa che a partire dal 4 aprile, il regolamento europeo di deroga scade definitivamente. Colossi statunitensi come Meta, Google e Microsoft dovranno smettere di scansionare senza alcun motivo specifico le chat private dei cittadini europei. Il segreto delle comunicazioni digitali torna in vigore!
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