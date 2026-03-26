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Per un solo voto all'Europarlamento

Fermata la sorveglianza di massa

Il Parlamento europeo ferma le scansioni di massa di Chat Control in una votazione al cardiopalma. L'assemblea ha oggi bocciato il controllo automatizzato di foto e messaggi privati. Il segreto delle comunicazioni digitali torna in vigore.
26 marzo 2026
Patrick Breyer
Tradotto da per PeaceLink
Fonte: https://www.patrick-breyer.de/ende-der-chatkontrolle-eu-parlament-stoppt-massenscans-im-abstimmungskrimi-weg-frei-fuer-echten-kinderschutz/

Foto del Parlamento Europeo

Fine del Chat Control: il Parlamento europeo ferma le scansioni di massa in un votazione al cardiopalma.
Via libera alla vera tutela dei minori!

La controversa sorveglianza di massa dei messaggi privati in Europa è finita. Dopo che il Parlamento europeo aveva già respinto il 13 marzo la scansione indiscriminata e generalizzata delle chat da parte dei colossi tecnologici statunitensi, le forze conservatrici avevano tentato una manovra politicamente molto discutibile: forzare una nuova votazione per far passare comunque la proroga della legge.

In un voto al cardiopalma, il Parlamento Europeo ha però spento definitivamente oggi le velleità di sorveglianza: con una maggioranza risicatissima, di un solo voto, l'assemblea ha innanzitutto bocciato la valutazione automatizzata di foto e messaggi privati sconosciuti come "sospetti" o "non sospetti". Nella successiva votazione finale, il testo residuo così modificato non ha poi raggiunto la maggioranza necessaria.

Questo significa che a partire dal 4 aprile, il regolamento europeo di deroga scade definitivamente. Colossi statunitensi come Meta, Google e Microsoft dovranno smettere di scansionare senza alcun motivo specifico le chat private dei cittadini europei. Il segreto delle comunicazioni digitali torna in vigore!

Note: Patrick Breyer (nato il 29 aprile 1977) è un attivista tedesco per i diritti digitali, giurista, esponente del Partito Pirata Tedesco e, dal 2019 al 2024, è stato deputato al Parlamento Europeo (MEP). Breyer è stato uno dei quattro eurodeputati del Partito Pirata Europeo nella legislatura 2019-2024, insieme a tre membri del Partito Pirata Ceco, tutti facenti parte del gruppo parlamentare dei Verdi / ALE.
Parole chiave: controllo, privacy, chat control, chatcontrol, sorveglianza di massa

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