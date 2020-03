Non bombe ma denaro dagli elicotteri

Nel mondo non vi è cartello che indichi la chiusura dei conflitti in corso per coronavirus. Uno studio IISS* afferma che la corsa agli armamenti degli USA ha causato un aumento senza precedenti delle spese militari in tutto il mondo negli ultimi dieci anni. In Italia aumenta la spesa militare**. Nelle grandi manifestazioni contro la guerra in Iraq del 2004 si vedevano cartelli e striscioni che chiedevano “'Guerra per nessuno, reddito per tutti''. Due articoli per sostenere il diritto fondamentale all’esistenza.



Cos’è “Helicopter money” di cui si parla in questi giorni? E’ una politica monetaria ipotizzata come estremo tentativo, mai attuato, per rilanciare l’economia e che consiste letteralmente nel “lanciare soldi da un elicottero”***.

Emergenza. Come, e perché, è giusto estendere il “reddito di cittadinanza”, ora “I fondi stanziati per le prossime settimane sono ingenti, pari a 10 miliardi complessivi, per misure che prevedono anche la sospensione delle scadenza fiscali, ma si presentano frammentarie rispetto alla copertura della totalità dei lavoratori, alle difficoltà di accesso non del tutto risolte”. https://ilmanifesto.it/emergenza-come-e-perche-e-giusto-estendere-il-reddito-di-cittadinanza-ora/

Andrea Fumagalli: “Denaro dall’elicottero? Sì, ma vada direttamente alle persone” “Parla l'economista dell'università di Pavia e membro del Basic Income Netowork Italia (Bin): "In questa crisi indotta dal Coronavirus bisogna definire un nuovo canale di trasmissione della liquidità, con la mediazione dei governi, e finanziare un reddito di base incondizionato in maniera strutturale" https://ilmanifesto.it/andrea-fumagalli-denaro-dallelicottero-si-ma-vada-direttamente-alle-persone/

Per conoscenza ecco un elenco parziale, dal 1 marzo ad oggi, delle violenze in corso:

Libia: Violenti scontri scoppiano in tutto il nord mentre le forze dell’Esercito Nazionale Libico (LNA) tentano di avanzare - Libia: Le forze di Haftar bombardano 2 scuole a Tripoli Repubblica Democratica del Congo: Almeno 17 morti in scontri con le Forze Democratiche Alleate (ADF) a Beni - Somalia: 5 membri al-Shabaab uccisi in un singolo attacco aereo USA - Nigeria: Sei morti in attacco di Boko Haram sulla base militare a Damboa Esercito afghano riprende le operazioni contro i Talebani - Afghanistan: Talebani e forze afghane si scontrano nella provincia di Balkh Thailandia: 1 soldato ucciso e altri 2 feriti in scontri con i militanti nel sud - Indonesia: 4 ribelli dell’Esercito di Liberazione Papua Occidentale (WPLA) uccisi in scontri con le forze di sicurezza nella regione di Papua Yemen: 11 morti in scontri tra ribelli Houthi ed esercito yemenita a Taiz - Yemen: 14 ribelli Houthi uccisi in scontri con le forze governative yemenite nella provincia di Al-Hudaydah Turchia: Caccia turco abbatte aereo da guerra siriano sopra Idlib - Siria: 19 soldati siriani uccisi in attacchi drone turchi

Riferimenti:

* Global defence spending: the United States widens the gap https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2020/02/global-defence-spending

World military expenditure grows to $1.8 trillion in 2018 https://www.sipri.org/media/press-release/2019/world-military-expenditure-grows-18-trillion-2018

** Anno 2020: mentre aumenta la spesa militare scarseggia la spesa per la ricerca e l’istruzione https://www.peacelink.it/disarmo/a/47294.html

ESTENDERE IL REDDITO DI CITTADINANZA! SE NON ORA QUANDO? Firma anche tu! https://www.bin-italia.org/estendere-il-reddito-di-cittadinanza-se-non-ora-quando-firma-anche-tu/

*** Le radici dell’Helicopter money https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/helicopter-261.htm