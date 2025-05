Bonelli: Il governo vuole comprare tecnologia militare da Israele, così Italia complice di crimini contro umanità

"L’Italia si prepara ad acquistare tecnologia militare da Israele, attraverso il programma Gulfstream G-550, un aereo trasformato in piattaforma militare dalla Israel Aerospace Industries e dalla Elta Systems di Ashdod. Ciascun velivolo G550 Fonte: Wikipedia Chiudi

È una follia. Parliamo di soldi pubblici destinati a finanziare una delle industrie militari più coinvolte nei crimini commessi a Gaza. Con questo programma – SMD 19/2024 – il governo Meloni prosegue su una strada già avviata, ma che il Senato non ha ancora approvato.Il governo italiano rischia di diventare partner commerciale di un esecutivo, quello di Netanyahu, che ha raso al suolo interi quartieri e bombardato ospedali, provocando oltre 60.000 morti, in larga parte donne e bambini. Invece di destinare miliardi alla guerra, investiamo in sanità, scuola, transizione ecologica. Chi oggi vota a favore di questo programma, si assume la responsabilità politica e morale di finanziare l’industria bellica di chi commette crimini contro l’umanità.”

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

Peacelink ha avviato una

Campagna di boicottaggio dell'industria bellica israeliana

Cosa puoi fare tu?