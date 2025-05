Tre miliardi per aerei-spia: che cosa ci stanno facendo comprare?

Il programma è diviso in tre fasi, partite nel 2020. Le attività di trasformazione degli aerei si svolgono a Pratica di Mare. Questi aerei saranno un banco prova volante per sperimentare nuove tecnologie militari di comando, sorveglianza e attacco elettronico.

In un momento storico in cui mancano fondi per la sanità, per la scuola e per l’ambiente, in Parlamento decidono di spendere quasiin un programma militare poco conosciuto. Riguarda la trasformazione di dieci aerei civili, i Gulfstream G550, in veri e propri “occhi elettronici volanti”.

Quali tecnologie vendono montate su questi aerei?

Sorveglianza elettronica (SIGINT)

Il termine SIGINT (Signals Intelligence) indica la raccolta e analisi dei segnali elettronici: comunicazioni radio, radar, reti informatiche e telefoniche.

Con questi sistemi, un G550 può:

intercettare comunicazioni militari nemiche (radio, telefoni, reti digitali);

individuare le postazioni radar avversarie;

raccogliere informazioni su movimenti di truppe e mezzi.









Attacco elettronico (EA)

Il Electronic Attack (EA) serve a disturbare o paralizzare i sistemi elettronici del nemico. I G550 EA possono:

lanciare attacchi di disturbo (jamming) contro radar, GPS e comunicazioni nemiche;

ingannare i sistemi avversari con falsi segnali (spoofing) ;

creare “nebbia elettronica” per proteggere le proprie truppe o velivoli.

Comando e controllo aereo (CAEW)

Il CAEW (Conformal Airborne Early Warning) consente di:

coordinare operazioni militari dal cielo;

fungere da centro comando mobile che comunica in tempo reale con navi, aerei, forze di terra;

sorvegliare aree molto vaste anche in tempo di pace, in funzione NATO o “multi-agenzia”.







Test e sviluppo (velivolo laboratorio)

Uno dei G550 sarà dedicato a testare nuovi sistemi elettronici sviluppati in Italia, in particolare da Leonardo ed ELT Group.

Sarà un banco prova volante per sperimentare nuove tecnologie militari .

Permetterà all’industria italiana di perfezionare prodotti esportabili o integrabili nella NATO.

Questi aerei, che normalmente vengono usati come jet di lusso per manager o personalità, vengono modificati con tecnologie avanzate di spionaggio e guerra elettronica. L’obiettivo è trasformarli in piattaforme capaci di raccogliere informazioni militari, controllare scenari di guerra, e persino disturbare le comunicazioni nemiche. Si parla di “multi-sensori”, “missioni complesse”, “ricognizione elettronica”. Parole difficili, che nascondono una realtà semplice: si stanno potenziando strumenti pensati per le guerre del futuro.

Il documento ufficiale del Senato della Repubblica (link qui) spiega che tutto questo sarà utile per affrontare “nuove minacce”. Ma quali minacce? E soprattutto: la risposta giusta è davvero investire in strumenti militari sempre più costosi e sofisticati?

Il programma è diviso in tre fasi, partite nel 2020. Finora sono già stati spesi oltre 2,1 miliardi di euro, e altri quasi 1 miliardo sono in arrivo. Le attività di trasformazione degli aerei si svolgono a Pratica di Mare, una base militare vicino Roma, che verrà anch’essa ristrutturata con fondi pubblici per accogliere questi nuovi mezzi.

Infrastrutture a terra

Il programma non si limita agli aerei. Include:

hangar, piazzole, sale operative a Pratica di Mare ;

simulatori di volo e di missione per addestrare piloti e tecnici;

una "Cittadella ISTAR", ossia un polo integrato per la gestione delle informazioni militari (ISTAR = Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance).

Secondo i documenti, i velivoli serviranno per supportare operazioni dell’esercito, della marina, dell’aeronautica e anche operazioni multi-agenzia, cioè missioni complesse che coinvolgono più attori, anche civili. Ma in che modo tutto questo migliora la vita dei cittadini?

Il rischio è che si stia preparando il nostro Paese a un futuro sempre più militarizzato che drena risorse dall'ambito civile per dirottarlo in quello militare.