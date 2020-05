Trump, schiaffo alla Russia

Si ritira da "Open Skies", il trattato Est-Oves che garantisce controlli reciproci per evitare la preparazione di attacchi militari

Sale la tensione internazionale e nuovamente Trump si muove per demolire il sistema di controlli creato in anni di negoziati per scongiurare la guerra.

L'ultima mossa di Trump è il ritiro da "Open Skies", il trattato Est-Oves che garantisce controlli reciproci per evitare la preparazione di attacchi militari.

"Il presidente americano Donald Trump ha annunciato il ritiro degli Usa dal trattato con Mosca 'Open Skies'. Il trattato è entrato in vigore nel 2002 e consente ad americani e russi di sorvolare i rispettivi territori con strumenti di rilevazione elettronica per garantire che non stiano preparando attacchi militari".

Lo riferisce oggi l'ANSA.

"Trump si è già ritirato l’anno scorso dall’Intermediate Nuclear Forces Treaty del 1987, che bandiva i missili con gittata da 500 a 5.500 chilometri. Tutto questo sembra annunciare la volontà di uscire anche dal New START, cioè il trattato che limita a 1.550 le testate nucleari schierate da Usa e Russia, e scade all’inizio del prossimo anno. Ciò porterebbe alla demolizione dell’intero impianto per il controllo degli armamenti creato durante e dopo la Guerra Fredda, aprendo la strada ad una possibile nuova corsa al riarmo, mirata non solo contro Mosca, ma ora anche contro Pechino". Lo scrive La Stampa.