Good News? La speranza continua

“La recente estensione del nuovo Trattato START esemplifica il nostro impegno per il controllo degli armamenti nucleari. Oggi riaffermiamo il principio che una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta.

Attivisti di ICAN a Ginevra per l'incontro tra Biden e Putin Autore: ICAN | Aude Catimel Chiudi Sembra sottolineare un “congelamento”, un non-progresso nella strada del disarmo, quanto appare nell'intestazione del Joint Statement che i Presidenti Joseph R. Biden e Vladimir P utin hanno stilato lo scorso 16 giugno a Ginevra. Eppure è difficile, anche all'ombra dei disaccordi e della diffidenza reciproca dimostrati negli ultimi mesi dai due leader, non trovare in questo un piccolo spiraglio di speranza.

Note: - Biden-Putin Summit in Geneva: "Strategic Stability", no real commitment to disarmament: https://www.icanw.org/biden_putin_summit_geneva_strategic_stability_not_enough - Why NATO members should join the UN Ban on Nuclear Weapons: https://www.icanw.org/report_nato_tpnw - Biden-Putin Joint Statement: http://en.kremlin.ru/supplement/5658