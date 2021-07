Un minuto di silenzio per le vittime di Hiroshima

"Se non agiamo il 6 agosto, che cade durante i Giochi, non abbiamo il diritto di pubblicizzare le Olimpiadi come una festa della pace. Una preghiera silenziosa è il minimo che possiamo fare"

Giunge da, già sindaco di Hiroshima che guidò durante il suo mandato l'organizzazione mondiale dei Mayors for Peace, l'appello a sottoscrivere una petizione online chiedendo un momento di silenzio da osservare durante le Olimpiadi di Tokyo nel momento in cui la bomba atomica è stata sganciata sulla sua città del Giappone. E' una richiesta avviata il 16 luglio scorso, nello stesso giorno in cui il capo del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach volle visitare Hiroshima nonostante l'opposizione di alcuni sopravvissuti che hanno visto in questo un atto politico.

Questa petizione vuole proporre agli atleti e alle persone di tutto il mondo di osservare un momento di silenzio alle 8:15 del 6 agosto per ricordare non solo coloro che sono morti nei bombardamenti atomici delle due città, ma tutte le vittime della guerra. I Giochi olimpici termineranno infatti dopo questa data, oltretutto un giorno prima del 9 agosto, giorno in cui la bomba atomica venne sganciata su Nagasaki.

E dichiara in un un'intervista: "Se non agiamo il 6 agosto, che cade durante i Giochi, non abbiamo il diritto di pubblicizzare le Olimpiadi come una festa della pace. Una preghiera silenziosa è il minimo che possiamo fare".

La petizione online è raggiungibile a questo indirizzo nel sito Change.org: http://chng.it/NzVXF9csQS

Nota:Da "Kyodo News" la pagina all'articolo originale