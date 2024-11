Basterebbe tagliare l'1% delle spese militari dei paesi del G7 per azzerare la mortalità per fame nel mondo Fonte: PeaceLink Chiudi

Oggi lunedì 11 novembre, alle ore 18:00, si tiene a Bari un incontro di approfondimento dal titolo “L’Italia va alla guerra: riarmo e militarizzazione in Italia e in Europa”.

L’evento, organizzato dal Comitato Articolo11 di Bari, ha luogo presso la sede MarxVentuno in II strada priv. Borrelli, 34 (citofono 51) a Bari.

Il relatore è Alessandro Marescotti, presidente di PeaceLink, che ha il compito di illustrare l’impatto del riarmo e della crescente militarizzazione a livello nazionale ed europeo, offrendo una riflessione critica sulla situazione attuale.

L’incontro rappresenta un’occasione per esaminare in dettaglio le tendenze verso l’aumento delle spese militari e l’espansione delle basi e delle infrastrutture militari, evidenziando le implicazioni economiche e sociali di queste scelte, in un contesto internazionale sempre più segnato da tensioni e guerre.

Per coloro che non possono partecipare di persona, è possibile accedere all’incontro a distanza tramite Zoom. Gli interessati sono invitati a richiedere il link di accesso scrivendo all’indirizzo email articolo11.bari@gmail.com.

Questa conferenza si inserisce in un ciclo di iniziative che il Comitato Articolo11 di Bari porta avanti per promuovere una cultura della pace e della consapevolezza civile, cercando di stimolare un dibattito pubblico su temi cruciali per il futuro del Paese.

Incontro di approfondimento sulle spese militari dell'11 novembre 2024 a Bari, relatore Alessandro Marescotti (presidente PeaceLink) Fonte: Articolo 11 Bari Chiudi

Allegato a questa pagina web c'è il dossier che viene presentato nella conferenza.

Introduzione al dossier su guerre, spese militari e impegno per la pace

Il piano di riarmo è un attacco alla spesa sociale

Il piano di riarmo in atto minaccia di prosciugare le spese del welfare delle nazioni del G7 e di ipotecare il futuro delle nostre società. Senza per di più creare sviluppo. Già oggi si possono notare gli effetti devastanti per l’Italia. Vediamoli nel dettaglio.

La spesa militare italiana per il 2025 schizza ai massimi storici

L'Osservatorio Mil€x ha lanciato un allarme preoccupante: la spesa militare italiana è destinata a toccare nuovi record nel 2025, superando i 32 miliardi di euro. Si tratta di un aumento del 12,4% rispetto all'anno precedente e di un incremento del 60% nell'ultimo decennio.

Un'escalation preoccupante

Quello che più preoccupa è l'impennata dei fondi destinati all'acquisto di nuovi armamenti, che supereranno i 13 miliardi di euro, con un balzo del 77% negli ultimi cinque anni. Questa corsa ad armarsi solleva interrogativi sulla reale necessità di investire così ingenti risorse in un settore che alimenta conflitti e instabilità nel mondo.