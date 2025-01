The Buck Stops Here

Il Presidente, chiunque egli sia, deve decidere. Non può scaricare la responsabilità su nessuno. Nessun altro può decidere per lui. È il suo lavoro.

pubblicata lo scorso 17 gennaio sul Washington Post, i Dr. James E. Muller e John O. Pastore, rispettivamente Co-fondatore e Segretario Esecutivo di IPPNW, ricordando ruoli e intenzioni di passati Presidenti statunitensi offrono un commento - e in un certo senso un suggerimento - alla vigilia dell'insediamento di Donald Trump alla guida dell'impero nordamericano. E aprono lo sguardo a episodi forse poco conosciuti della Storia.

"Vale la pena ricordare che il presidente eletto Donald Trump, che sarà in ultima analisi responsabile della guerra e della pace, si è preoccupato della guerra nucleare per decenni. Nel 1986, l'anno dopo che ci è stato conferito il premio Nobel per la pace, chiese alla nostra organizzazione, l'International Physicians for the Prevention of Nuclear War, di aiutare a organizzare un incontro con l'allora Segretario generale sovietico Mikhail Gorbachev per discutere di come ridurre la minaccia nucleare. Abbiamo assistito il Presidente eletto allora e ora offriamo alcune riflessioni."

Un suggerimento calza allora, quasi l'ipotesi di un passaggio di consegne. Dalle tracce nebbiose della Storia all'attuale Commander in Chief adesso insediato alla Casa Bianca:

"Come Presidente, un primo passo prezioso per Trump sarebbe quello di avviare un dialogo tra tutte le nove nazioni dotate di armi nucleari per discutere sulla riduzione della minaccia. L'adozione universale di una politica di non primo utilizzo sarebbe un passo importante. Ma, come sostenuto dalla Campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari, vincitrice del premio Nobel per la pace nel 2017, l'obiettivo deve essere l'abolizione."

ecco riconsegnare al nuovo Presidente questa grande responsabilità.

"Nel giro di un anno dai bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, il presidente Harry S. Truman e il suo rappresentante Bernard Baruch presentarono un piano che avrebbe impedito la proliferazione delle armi nucleari e istituito un’autorità internazionale per monitorare lo sviluppo delle armi atomiche, in cambio del quale gli Stati Uniti avrebbero smantellato il loro arsenale nucleare. Anche Ronald Reagan, un presidente iconoclasta, ne cercò l'abolizione. Trump ha la possibilità di raggiungere l'obiettivo sfuggente sostenuto, ma non raggiunto, dai suoi predecessori. L'abolizione di tutte le armi nucleari meriterebbe un premio Nobel per la pace e un ringraziamento eterno da tutte le generazioni future."

James E. Muller e John O. Pastore, Boston

(Gli autori sono, rispettivamente, co-fondatore e segretario esecutivo dell'International Physicians for the Prevention of Nuclear War, vincitore del premio Nobel per la pace nel 1985.)