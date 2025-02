Comparazione fra le spese militari della Nato con quelle della Russia

Spese militari della NATO (2014-2024)

Secondo il rapporto "Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2024)" pubblicato dalla NATO

le spese militari totali della NATO, includendo sia gli Stati Uniti che i paesi europei membri, sono state le seguenti:

2014 : 910 miliardi di dollari

: 1.069 miliardi di dollari (stima) 2024: 1.185 miliardi di dollari (stima)

Questi valori sono espressi in miliardi di dollari USA a prezzi costanti del 2015.

Spese militari della Russia (2014-2023)

Secondo i dati disponibili su Trading Economics

le spese militari della Russia sono state:

2014 : 69,3 miliardi di dollari

: 102,4 miliardi di dollari 2023: 109,5 miliardi di dollari

Questi valori sono espressi in miliardi di dollari USA a prezzi correnti.

Nota: I dati per il 2024 sono stime per la NATO, mentre per la Russia non sono disponibili dati ufficiali per il 2024 al momento.

Questi dati evidenziano una tendenza all'aumento delle spese militari sia per la NATO che per la Russia nel periodo considerato, con un incremento particolarmente significativo negli ultimi anni.