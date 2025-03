"Nel 1961, in un periodo di forti tensioni della Guerra Fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica, un gruppo di medici e studenti di medicina nell'area di Boston iniziò a discutere della minaccia molto reale di una guerra nucleare."

Inizia così, a firma Amy Roeder, la descrizione dell'intervento di presentazione della mostra "Prescriptions for Peace" tenuto il 27 marzo scorso alla Countway Library of Medicine dell'Università di Harvard. Un percorso della memoria di come, all'inizio degli anni '60, il pericolo concreto dell'olocausto atomico aveva spinto medici e allievi alla riflessione e all'azione concreta. E "i loro sforzi contribuirono a innescare un movimento internazionale di medici contro la guerra nucleare in cui la facoltà affiliata ad Harvard svolse un ruolo di primo piano."

Un intervento quindi che ripercorre le origini di PSR (Physicians for Social Responsibility) e IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War), organizzazioni che via via negli anni hanno avuto una diffusione sempre maggiore.

Questo ha ispirato Katie Blanton, che ha studiato storia della medicina all'Harvard College e che scrisse nel 2018 la sua tesi di laurea sull'attivismo antinucleare dei medici.

Sempre dalla pagina di Amy Roeder, che spiega l'origine del lavoro di Blanton:

"Ero interessato al ruolo dei professionisti sanitari nei movimenti sociali e in particolare a come i medici potessero sfruttare la loro posizione professionale per realizzare un cambiamento politico", ha affermato Blanton, che conseguirà la laurea in medicina presso la Harvard Medical School a maggio. "L'attivismo sociale non era un'attività extra-professionale, ma una parte fondamentale della loro identità di medici".

Da questo lavoro è scaturito poi, quasi a completamento visivo della sua tesi, un progetto di più ampia portata: