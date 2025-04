"Una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta" Le "Eurobombe" renderebbero il mondo un luogo molto più instabile e pericoloso Le armi nucleari sono terrificanti armi di distruzione di massa che prendono di mira i centri abitati. Non distinguono tra civili e obiettivi militari. Anche le armi nucleari non strategiche di oggi sono 5-10 volte più potenti di quelle sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Kati Juva e Arja Alho (rispettivamente co-presidente di IPPNW e caporedattore della rivista Ydin.) 7 aprile 2025 Fonte: IPPNW

Secondo il più recente "Nuclear Year Book" della Federation of American Scientists, gli Stati Uniti hanno circa 1.700 testate nucleari schierate: 400 missili nucleari intercontinentali strategici basati a terra, 300 su 66 bombardieri basati negli Stati Uniti e 970 missili su 14 sottomarini. Altre 100 armi nucleari lanciate da aerei statunitensi sono schierate in cinque paesi NATO in Europa. Le armi nucleari strategiche della Gran Bretagna, che ne possiede circa 220, sono tutte a bordo di sottomarini. La Francia, che ha un arsenale nucleare di poco meno di 300 testate, ha testate non strategiche lanciate da bombardieri oltre a missili balistici lanciati da sottomarini. Entrambi i paesi stanno pianificando di aumentare il numero di armi nucleari e modernizzare le loro piattaforme di lancio. Il timore che gli Stati Uniti ritirino il loro "ombrello nucleare" dall'Europa e rimpatrino le loro armi nucleari ha alimentato il dibattito sulle armi nucleari dell'Europa stessa. All'ombra del militarismo, la ponderazione multiforme della questione è stata lasciata svanire e hanno preso il sopravvento reazioni di panico. La Francia ha annunciato che le sue armi nucleari potrebbero fornire un ombrello nucleare più ampio per gli europei, ma che la decisione sul loro utilizzo rimarrebbe esclusivamente alla Francia. I francesi sarebbero felici di ricevere finanziamenti europei. La Gran Bretagna attualmente non ha armi tattiche nucleari statunitensi dislocate nel suo paese e le sue armi nucleari sono tutte strategiche. La Polonia desidera da tempo avere armi nucleari statunitensi sul suo territorio e accoglie con favore l'idea di una "Eurobomba". Discussioni simili hanno avuto luogo anche in Svezia, Danimarca e persino in Finlandia. Quindi costruiremmo la nostra arma nucleare nordica? Le armi nucleari sono terrificanti armi di distruzione di massa che prendono di mira i centri abitati. Non distinguono tra civili e obiettivi militari. Anche le armi nucleari non strategiche di oggi sono 5-10 volte più potenti di quelle sganciate su Hiroshima e Nagasaki. L'esplosione di una singola arma nucleare può uccidere milioni di persone. Inoltre, anche una guerra regionale combattuta con armi nucleari "tattiche" porterebbe a un inverno nucleare e con esso a un calo della produzione alimentare e persino alla fame di miliardi di persone. Secondo recenti studi scientifici, oltre il 95% della popolazione finlandese morirebbe entro due anni. I leader delle maggiori potenze hanno ripetutamente affermato che "una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta". Questa è l'essenza della deterrenza nucleare e parte dell'"equilibrio del terrore". Tuttavia, anche gli stati dotati di armi nucleari sono stati attaccati, come la Siria e l’Egitto fecero con Israele nel 1973 e il Pakistan fece con la regione indiana di Kargil nel 1999.

Note: Kati Juva è un medico, co-presidente dell'International Physicians for the Prevention of Nuclear War ed ex consigliere comunale di Helsinki (Verdi). Arja Alho ha un dottorato di ricerca in scienze politiche, è caporedattore della rivista Ydin ed è un ex membro del Parlamento e ministro (SPD). Questa è una traduzione del loro articolo, originariamente apparso sul quotidiano finlandese Demokraatti.